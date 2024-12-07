Erdoğan Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erdoğan Depremzedeleri Ziyaret Etti

Erdoğan Depremzedeleri Ziyaret Etti

Gaziantep'te 5 bin 113 konut anahtar ve tapu teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası depremzede ailenin evine misafir oldu.

07.12.2024 21:18  Güncelleme: 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 5 bin 113 konut anahtar ve tapu teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası depremzede ailenin evine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Güneyşehir 5 bin 113 konut anahtar ve tapu teslim törenine katıldı. Törende halka hitap eden ve anahtar ile tapu teslimi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında depremde 2 çocuğunu kaybeden depremzede aileye misafir oldu.

Depremzede ailenin evinde duygusal anlar yaşandı

Ailenin ziyaret sırasında depremde kaybettikleri çocuklarının fotoğrafını göstermesi sırasında duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, depremde sol kolunu kaybeden ev hanımına son durumunu sorarken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin protez yaptırdıklarını söyledi.

Çocuklardan tablet hediyesine teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında evin küçük çocuklarına da tablet hediye etti. Erdoğan'a elini öperek teşekkür eden çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de yer aldı.

Erdoğan, ziyaretin ardından çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan'a vatandaşların yol boyunca sevgi gösterisinde bulunması ve davul zurna çalması ise renkli görüntülere sahne oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, gaziantep, Politika, Misafir, Deprem, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdoğan Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
06:46 Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 22:43:17. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.