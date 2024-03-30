Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı\'na katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki 'Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı'na telefonla katılarak, "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne, gerek Tekirdağ, gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır" dedi.

Bakan Göktaş, Tekirdağ'daki temasları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde eğitim alan Roman çocukların davullu mini gösterisiyle karşılanan Bakan Göktaş, merkezi gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu temsilcilerinin katılımıyla, 'Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı'na başkanlık eden Göktaş, 'ikinci memleketim' diye nitelendirdiği Tekirdağ'ın tüm renkleri, farklılıklarıyla ülkenin en kıymetli hazinelerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Göktaş ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından toplantıya katılan Roman vatandaşlara hitap etti. Sözlerinin başında Roman vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Roman kardeşlerimizin ne kadar kararlı durduklarının haberlerini bu süreç içinde aldım. Pazar günü sandıklara gideceğiz, inanıyorum ki Roman kardeşlerim sandıkları patlatacak" diye konuştu.

"Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek"

Salondakilerin 'Evelallah' karşılığını vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ayrım yapmaya çalıştılar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da 'Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, her fırsatta Roman vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, "Bu ülkenin en güzel renkleri olan sizleri çok seviyoruz" ifadesini kullandı. Tüm vatandaşlara hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Biz biriz, beraberiz, birlikte güçlüyüz. Her vatandaşımız bizler için kıymetli. 'O' veya 'bu' ayrımı yok. 'Ev hanımları- çalışan kadınlar' diye ayrım yapmaya çalıştılar, 'o gazi senin, bu gazi benim' diye ayırmak istediler. Bu memleket hepimizin, bu çocuklar hepimizin çocukları. Elbirliğiyle kentlerimizi, ülkemizi daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde Sosyal Yardımlaşma Merkezleri (SODAM) açıklarını dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Sosyal Yardımlaşma Merkezlerimizde mesleki ve sanatsal gelişime yönelik hizmetler sunuyoruz. Sanatsal yeteneklere sahip gençlerimizin Sosyal Yardımlaşma Merkezlerimizde düzenlenen programlarla kendilerini geliştirip, güzel başarılar elde edeceklerine inanıyoruz. Sosyal Dayanışma Merkezlerimizdeki mesleki kurslarla kadınlara sosyal hayat tecrübesi sunmanın yanı sıra mesleki donanım kazandırmayı amaçlıyoruz. Ekonominin içinde daha aktif şekilde yer almaları için eğitim içerikli kurslarımızla önlerini açıyoruz. Kurslarla kazandıkları yeterlilik sayesinde üretime katıldıklarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Türkiye'de 27 şehrimizde faaliyet gösteren 88 Sosyal Dayanışma Merkezimizle kadınların sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek sağlıyoruz."

Bakan Göktaş'a ziyareti sırasında AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül'ün yanı sıra Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel de eşlik etti. - ANKARA