Göç İdaresi Başkanlığına atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Göç İdaresi Başkanlığına atamalar Resmi Gazete'de

12.08.2022 04:35
Göç İdaresi Başkanlığına atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Göç İdaresi Başkanlığına atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Göç İdaresi Başkanlığına atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Göç İdaresi Başkanlığında başkan yardımcılığı görevine İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer atandı. Uyum ve iletişim Genel Müdür vekili Gökçe Ok, Yabancılar Genel Müdürü vekili Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdür vekili Muhammet Selami Yazıcı, Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür vekili Ramazan Seçilmiş ile Rehberlik ve Denetim Başkan vekili Hacı Memet Gürlek aynı görevlere asaleten atandı. İller idaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak göreve getirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Göç İdaresi Başkanlığına atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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