Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla göz ameliyatı için İstanbul'a götürülecek olan küçük Ada, göz sağlığına kavuşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla göz ameliyatı için İstanbul'a götürülecek olan küçük Ada, göz sağlığına kavuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın talimatıyla göz ameliyatı için İstanbul\'a götürülecek olan küçük Ada, göz sağlığına kavuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan küçük Ada, göz sağlığına kavuşacak.

28.08.2024 08:52  Güncelleme: 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan küçük Ada, göz sağlığına kavuşacak.

9 yaşındaki Ada Koçyiğit, 6 sene önce kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu sorunu yaşıyor. Ada'nın babası Musa Koçyiğit, maddi imkansızlıktan dolayı kızının tedavisini sürdüremeyince çareyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis mitingine gitmekte buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'teki toplu açılış töreninde açılan pankartı görünce doktoruna ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na konuyla ilgili talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Ada, İstanbul'daki bir göz hastanesine götürülmeye karar verildi.

Küçük Ada'nın babası Musa Koçyiğit, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize kayıtsız kalmadı Allah ondan razı olsun. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Bitlis'e geldiğinde kızımın göz ameliyatı için kızımla birlikte pankart hazırlamaya karar verdik. Ne yazalım diye düşünürken kızım dedi 'Tayyip dededen yardım isteyelim.' Biz de 'Göz ameliyatıma yardımcı ol Tayyip dede' diye bir pankart hazırladık. Miting başladığında Cumhurbaşkanımız protokole çıktığı zaman ben de pankartı çıkardım. Cumhurbaşkanımız da hemen pankartı gördü. Kendi doktoru olmak üzere gereken talimatı verdi. Sonradan Sağlık Bakanımız benimle iletişime geçti. Yaklaşık 3-4 gün sonra kızımın tedavisi için İstanbul'a gideceğiz. Önümüzdeki ayın 2'sinde tedavi süreci başlayacak. Artık ameliyat mı olur yoksa tedavimi edilir onu doktorla bilir. Bu aşamada her kimin emeği geçmişse Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanıma teşekkürlerimi şükranlarımız sunuyorum. Bu konuda bize duyarsız kalmadı" diye konuştu.

Kızı Ada'nın geçirdiği kazandan da bahseden Musa Koçyiğit, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kızım Ada Koçyiğit, 2018 yılında kafasını çarpma sonucu göz kayması oluştu. Çeşitli hastanelere gittim ama netice alamadım. En son ise İstanbul'a gittim sağ olsunlar Bitlis Valisi ve Belediye Başkanı yardımcı oldular. 1,5 yıl gözlük tedavisi uyguladılar. Bu süreden sonra göz ameliyatına karar verildi. Çok şükür kızımızın gözü düzeldi artık dediğimiz anda aynı sıkıntısı bu kez sağ gözünde fark ettik. Tekrardan kontrole gittiğimizde yine ameliyat dediler. Maddi durumum olmadığından dolayı yapamadım. En son Cumhurbaşkanımız bizi fark etti sağ olsun. Hemen destek oldu. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onun desteği ile inşallah kızımızı ameliyat edeceğiz. Ada da eski sağlığına kavuşacak." - BİTLİS

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Ameliyat, bitlis, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla göz ameliyatı için İstanbul'a götürülecek olan küçük Ada, göz sağlığına kavuşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden şaşırtan açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden şaşırtan açıklamalar
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:51 Eski halinden eser kalmamış Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 10:35:01. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla göz ameliyatı için İstanbul'a götürülecek olan küçük Ada, göz sağlığına kavuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement