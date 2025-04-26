Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Atatürk Üniversitesi vurgusu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Atatürk Üniversitesi vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan Atatürk Üniversitesi vurgusu

Öğrencilerin kariyer yolculuklarını şekillendirmek ve bu süreçte kendilerine rehberlik etmek amacıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarına (KUDAKAF'25) katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Üniversitesinin bölge ve ülke için...

26.04.2025 23:00  Güncelleme: 23:03
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Öğrencilerin kariyer yolculuklarını şekillendirmek ve bu süreçte kendilerine rehberlik etmek amacıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarına (KUDAKAF'25) katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Üniversitesinin bölge ve ülke için taşıdığı önemi güçlü ifadelerle vurguladı.

25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleştirilen ve "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen fuara; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Milletvekilleri Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Ardahan Milletvekili Kaan Koç, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncer Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Alemdar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, siyasi parti temsilcileri, bölge üniversitelerinin rektörleri, kamu kurumları ve özel sektör yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Sektörel Deneyim ve Girişimcilik Ekosistemine Katkı Sağlıyoruz"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, KUDAKAF'25'e katılım göstererek gençlere ve beşeri sermayeye verdiği önemi gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür etti. Hacımüftüoğlu, dijital dönüşüm çağında kariyer planlamasının değiştiğine dikkat çekerek, Atatürk Üniversitesinin gençleri çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Ayrıca Atatürk Üniversitesinin sadece akademik bilgi sunmadığını, sektörel deneyim ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlama noktasında da önemli adımlar attığını belirtti.

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı ile öğrencilerin iş dünyasıyla doğrudan temas kurabildiğini, genç yeteneklerle sektör temsilcilerini buluşturduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, bölge üniversiteleri ile ortak yürütülen BÖKAP Proje Cinsi gibi projelerle hem öğretim üyelerine daha fazla proje desteği sağlandığını hem de beyin göçünün önlenerek bölgesel kalkınmaya katkı sunulduğunu kaydetti.

Yılmaz: "Atatürk Üniversitesi, Bölgenin Lokomotifi"

Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında Erzurum'un tarihsel, kültürel ve stratejik önemine vurgu yaparak sözlerine başladı. Erzurum'un, Anadolu'nun kapısı olduğunu ve bu tarihi misyonun, bugün eğitim ve bilim alanındaki çalışmalarla devam ettiğini ifade eden Yılmaz, Atatürk Üniversitesinin bu süreçteki öncü rolüne dikkat çekti.

Yılmaz, Atatürk Üniversitesinin yalnızca Erzurum için değil, tüm Doğu Anadolu Bölgesi için bir kalkınma gücü olduğunu belirterek: "Atatürk Üniversitesinin bilim ve teknoloji üretme kapasitesi arttıkça, bölge üniversiteleri de güçlenecek, bölge şehirlerinin sosyo-ekonomik yapısı gelişecektir. Üniversite ne kadar güçlenirse, bölge de o ölçüde gelişecektir" dedi.

Eğitime ve bilimsel çalışmalara verilen desteğin bölge insanının refahı üzerinde doğrudan etkili olacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Atatürk Üniversitesinin vizyon projelerine gerekli her türlü desteğin verileceğini ifade etti. Üniversitenin geliştirdiği projelerin yalnızca akademik başarılarla sınırlı kalmadığını, bölgesel kalkınmanın anahtarı haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, Atatürk Üniversitesi tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar gibi bundan sonrada atılacak adımların önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek KUDAKAF'ın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversitenin Vizyon Projeleri Takdim Edildi

Protokol konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet fuar alanını gezdi. Atatürk Üniversitesi standında Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından ağırlanan Yılmaz'a, üniversitenin gelişimine katkı sunacak vizyon projeleri sunuldu. Hacımüftüoğlu, bu projelerin yalnızca üniversiteye değil, ülke yükseköğretimine ve bölge ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayacağını ifade etti.

Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Cevdet Yılmaz, Atatürk Üniversitesinin ortaya koyduğu vizyonun bölgesel kalkınma için büyük önem taşıdığını ve bu süreçte üniversitenin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Gençlerle Hatıra Fotoğrafı

KUDAKAF'25 ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fuara katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, gençlere motivasyon kaynağı olurken, KUDAKAF'25 organizasyonu, bölgenin eğitim ve kariyer hedefleri açısından önemli bir kilometre taşı olarak hafızalara kazındı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Atatürk Üniversitesi vurgusu - Son Dakika

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