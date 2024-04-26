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- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 6. etabının startı Kuşadası'ndan verildi

AYDIN - Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etap olan Kuşadası- Manisa (Spil Dağı) etabının startı Kuşadası'ndan verildi.

Bisikletçiler, 160,1 kilometrelik Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) etabı için kentte bulunan marina önündeki start noktasında sabah saatlerinden itibaren yerlerini aldı. Starttan önce bisikletçiler takım halinde başlangıç noktasının yakınında kurulan sahneye çağırılarak adlarının yazılı olduğu panoyu imzaladı.

Etabın startını Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu birlikte verdi. Protokol üyeleri starttan önce turkuaz, kırmızı, yeşil ve beyaz mayo sahibi bisikletçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü'nün yarıştan önce sergiledikleri yöresel oyunlar beğeni topladı.

Tour Of Turkey'in 177.9 kilometre uzunluğuna sahip bir önceki Bodrum-Kuşadası etabını DSM-Firmenich takımından Tobias Andresen 4 saat 18 dakika 11 saniyelik derecesiyle kazanmıştı.