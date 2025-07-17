Cumhurbaşkanlığı'ndan Vansesi gazetesini gururlandıran davet - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı'ndan Vansesi gazetesini gururlandıran davet

Cumhurbaşkanlığı\'ndan Vansesi gazetesini gururlandıran davet
17.07.2025 12:17
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 14-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek program için Van'ın 87 yıllık gazetesi Vansesi gazetesi davet edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 14-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek program için Van'ın 87 yıllık gazetesi Vansesi gazetesi davet edildi.

Türkiye'nin seçkin gazeteleri arasında belirli sayıda basın mensubunun davet edildiği etkinlikler çerçevesinde, Vansesi gazetesi muhabiri Burhan Ergin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme imkanı bulacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin önde gelen gazeteleri ve temsilcilerini Ankara ve İstanbul'da ağırlayacak. Basın mensupları; 14-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan dört günlük program Ankara ayağında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, sunum ve bilgilendirme, TBMM ve Özel Harekat Başkanlığı ziyaretinin ardından 15 Temmuz kutlamaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 15 Temmuz etkinliklerine katılım ve İstanbul'da devam edecek programda ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret edilerek bilgilendirme toplantısı yapılıp İstanbul Valiliği ziyaretiyle gezi programı sona erecek.

"Gazetemizin davet edilmesi gurur verici"

Konuyla ilgili açıklama yapan Burhan Ergin, "Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlemiş olduğu dört günlük medya programı kapsamında ilimizi Vansesi gazetemizin temsil edecek olması Van'ımızı ve gazetemizi ziyadesiyle onurlandırmıştır. Programda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok bürokratla görüşme fırsatımız olacak. Cumhurbaşkanlığımız tarafından düzenlenen etkinlikler için ilimizden gazetemizin seçilmiş olması bizler için gurur vesilesidir. 21 Temmuz 1937 yılında yayın hayatına başlayan Vansesi gazetesi uzun yıllar merhum Remzi Perihan idaresinde yayın hayatını devam ettirdikten sonra Remzi Perihan'ın vefatından sonra 2007 yılında Erdal Perihan'ın imtiyaz sahipliğinde geçmişte olduğu gibi çizgisinden sapmadan, ödün vermeden ülkemizin ve ilimizin gelişmesi, kalkınması, sorunlarının çözümü için vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevini yürütmektedir. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz haberlerle birçok insanın dertlerine derman ilin sorunlarına çözüm olduk. Birkaç gün sonra 87. yılını idrak edip 88. yıla merhaba diyecek olan Vansesi gazetesi, kurulduğu günden bu yana çizgisinden taviz vermeden doğru bildiği yolda yürümeye devam edecektir. Bugüne kadar güncel ve doğru habercilik polikasıyla sorunların çözümüne katkı sunduğu gibi bundan sonra da bu tutum ve davranış böyle devam edecek" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı'ndan Vansesi gazetesini gururlandıran davet - Son Dakika

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