Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümü Bornova Stadı\'nda coşkuyla kutlandı

(İZMİR)- Bornova, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünü meydanlara ve stada taşan büyük bir coşkuyla kutladı. Çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, Bornova Stadı'ndaki görkemli gösteriler ve caddeleri bayrak denizine çeviren Şeref Yürüyüşü ile taçlandı.

Kutlamaların ilk adresi Bornova Cumhuriyet Meydanı oldu. Atatürk Anıtı'na Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı'nın yanı sıra siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları tarafından çelenk sunma töreni yapıldı. Bornova Hükümet Konağı'ndaki tebrikat töreninde ise Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 57. Topçu Tugayı Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, ilçe protokolünün ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.

BORNOVA STADI'NDA GÖRKEMLİ KUTLAMA VE GEÇİT TÖRENİ

Kutlamaların ana merkezi olan Bornova Stadı, tarihi günlerinden birini yaşadı. Vatandaşların tribünleri hıncahınç doldurduğu programda, öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri, zeybek performansı ve genç jimnastikçilerin gösterileri ayakta alkışlandı. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren okul ve sporculara kupa ile madalyalarının verildiği törende, coşkulu marşlar eşliğinde dev bir Türk bayrağı açıldı. Bornova Belediye Bandosu'nun ritimleriyle gerçekleştirilen geçit töreninde, okulların yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi de kortejdeki yerini alarak yürüyüşe renk kattı.

KAYMAKAM ŞAHİNER'DEN GENÇLERE ÇAĞRI: "CUMHURİYETE BORCUNUZU BİLİMLE, SANATLA VE SPORLA ÖDEYİN"

Törende konuşan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyetin binlerce yıllık devlet geleneğine sahip, hiçbir zaman esaret yaşamamış bir milletin topyekün haykırışı olduğunu vurguladı. Cumhuriyet'in bir fırsat eşitliği sistemi olduğunu belirterek, köyde doğan bir çocuğun ülkenin kaderinde söz sahibi bir bilim insanı, öğretmen veya yönetici olmasının önünü açtığını ifade eden Şahiner, konuşmasında gençlere şu sözlerle seslendi:

"Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' diyerek en büyük sorumluluğu size vermiştir. Sizin Cumhuriyete olan borcunuz; derslerinize en iyi şekilde çalışmak, bilimin ışığından ayrılmamak; sporda, sanatta, bilimde ve teknolojide dünya ile yarışmaktır. Atatürk'ün ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma idealini her an kalbimizde taşımalıyız."

CADDELER BAYRAK DENİZİNE DÖNDÜ: ŞEREF YÜRÜYÜŞÜ

Bornova'daki resmi kutlama programı, hafızalardan silinmeyecek bir Şeref Yürüyüşü ile noktalandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Bornova Stadı'ndan çıkış yapan binlerce Bornovalı, Mustafa Kemal Caddesi boyunca marşlar eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan coşku dolu kortej, Bornova sokaklarında adeta bir bayrak denizi oluşturdu.