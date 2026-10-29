Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü Şişli’de düzenlenen törenle kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü Şişli’de düzenlenen törenle kutlandı

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İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Devletimiz, milletimiz var olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Saat 10.30'da başlayan törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

"Devletimiz, milletimiz var olsun"

Törende konuşan Vali Gül, "Cumhuriyetimizin yeni yaşının İstanbul'umuza, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En büyük milli bayramımızı yürekten kutluyorum. Milli Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Gazi Meclisimizin bütün mensuplarını, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Bayram sevincimize ortak olan sizlere, İstanbul'umuzun her sokağını, her caddesini ay yıldızlı al bayrağımızla donatan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu coşku, bize Cumhuriyetin milletimizin kalbinde, her evinde ve her sokağında dipdiri yaşadığını gösteriyor. Mesele vatan ve bayrak olduğunda 86 milyonun nasıl tek yürek olduğunu gösteriyor. Bundan bir asır önce masa başında haritalar çizenler, yorgun ve bitkin düştüğümüzü, tarih sahnesinden çekileceğimizi zannettiler. Ama bu milletin bağımsızlık karakterini hesaba katmadılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kenetlenen aziz milletimiz, bütün yokluklara rağmen cepheden cepheye koşan Mehmetleriyle, cephe gerisinde ter döken analarla, bacılarla tarihin yönünü değiştirdi. Bu topraklarda son sözü masa başında hesap yapanların değil, vatanın gerçek sahiplerinin söyleyeceğini bütün dünyaya ilan etti. İşte, Türkiye Cumhuriyeti, bu sarsılmaz iradenin eseri olarak doğdu. Cenab-ı Hak, devletimizi ebed, milletimizi daim, Cumhuriyetimizi payidar kılsın. Devletimiz, milletimiz var olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Gül'ün konuşmasının ardından il genelinde yapılan şiir yarışmasında 1. olan Mehtap Elif Türker, "Cumhuriyet Düşü" adlı şiiri okudu. Programda Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nin çok sesli korosu da eserlerini seslendirdi. Çemberlitaş Anadolu Lisesi öğrencileri Elif Damla Yerli ve Yakup Günay ise, "Mustafa Kemal'in Kağnısı" ve "Bayrak" adlı şiirleri okudu. Program, ödül töreni ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıTörenŞişliYerelSon Dakika

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