Cumhuriyeti kuran şehirler Amasya'da buluştu - Son Dakika
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Cumhuriyeti kuran şehirler Amasya'da buluştu

Cumhuriyeti kuran şehirler Amasya\'da buluştu
23.06.2025 10:05  Güncelleme: 10:08
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Amasya, Samsun, Sivas ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odaları, Amasya Genelgesi'nin (Tamimi) 106. yıl dönümünde Amasya'da bir araya geldiler.

Amasya, Samsun, Sivas ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odaları, Amasya Genelgesi'nin (Tamimi) 106. yıl dönümünde Amasya'da bir araya geldiler.

Amasya'da buluşan Amasya, Samsun, Sivas ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odaları, Amasya Saraydüzü Kışlası'nda gerçekleşen Cumhuriyeti Kuran Şehirler programında Amasya Genelgesi'nin 106. yıl dönümünü kutladılar.

Gerçekleşen programda, Prof. Dr. Mehmet Evsile "Milli Mücadele'de Amasya'nın Rolü" adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Evsile, gerçekleştirdiği söyleşide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından Anadolu'ya geçişine, Amasya Genelgesi'ne, Erzurum ve Sivas kongrelerinin önemine ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ın Milli Mücadele'de üstlendiği role dikkat çekti.

Amasya Genelgesi'nin 106. yıl dönümünde dört ilin ticaret ve sanayi odalarının Amasya'da gerçekleştirdiği Cumhuriyeti Kuran Şehirler programına; Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nureddin Güçyetmez, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, oda üyeleri ile birçok STK temsilcisi katıldı.

Amasya'daki "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" programında konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, "Amasya Genelgesi ile birlikte bağımsızlık mücadelesi, yalnızca bireylerin ya da belli bir zümrenin değil; tüm milletin ortak iradesiyle yürütülen bir halk hareketine dönüşmüştür. Bu belge, aynı zamanda Anadolu'da milli birlik ve beraberliğin sağlanması adına atılan ilk somut adımı teşkil etmiştir. Bu dört kadim şehir; bağımsızlık ruhunun, millet egemenliğinin ve Cumhuriyet değerlerinin taşıyıcısıdır. Bu değerleri yaşatmak ve yarınlara taşımak ise bizlerin en asli görevlerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" programı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 programları kapsamına alınmıştır ve bu şehirlerimizin tanıtılması, dünyaya daha güçlü bir şekilde duyurulması adına önemli bir adım atılmıştır.

TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun liderliğinde ve vizyoner rehberliğinde, ortak aklı kurumsal güce dönüştürerek yol alıyoruz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Yılı Turizm Başkenti seçilen Erzurum'da, "EİT 2025" kapsamında turizm alanında birçok etkinlik gerçekleştirildi. Bu yıl Erzurum'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz Palandöken Ekonomi Forumu ise dünya çapında yankı uyandırdı. Erzurum, 2025'te UNESCO'nun Şehirler Ulusal Listesi'ne "Gastronomi Şehri" unvanı ile girmeye hak kazandı. 23 Temmuz'da Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümünde Erzurum Kongresi'ni hep birlikte anmak ve kutlamak için sizleri davet ediyoruz. Erzurum Kongresi'ni sizlerle birlikte kutlamak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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