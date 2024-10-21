DAİMFED Azerbaycan Temsilcisi Atandı - Son Dakika
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DAİMFED Azerbaycan Temsilcisi Atandı

DAİMFED Azerbaycan Temsilcisi Atandı

DAİMFED, Azerbaycan'a Salih Ayışığı'nı temsilci atayarak uluslararası iş fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

21.10.2024 11:13
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu, Kıbrıs, İstanbul ve Malatya şubesini açtıktan sonra Azerbaycan'a da temsilci atadı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yaptığı açıklamada DAİMFED'in yaptığı çalışmalarla konfederasyon yolunda güçlü adımlarla ilerlediği bu çerçevede DAİMFED Azerbaycan temsilciliğine Salih Ayışığı'nı atadıklarını söyledi.

"İş fırsatlarını ülkemizin iş insanlarına sunmayı hedefliyorum"

1986 yılında Adana'da doğan ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Salih Günışığı, "2007-2010 yıllarında Dubai ve Suudi Arabistan'da insan kaynakları ve satın alma departmanlarında yönetici olarak çalıştım. Son 5 yıldır hibrit ve elektrikli araçlar, şarj istasyonları altyapısı ve araç pilleri üzerine yoğunlaşmaktayım. Azerbaycan ve Türkiye'de eğitim, ticaret ve siyaset danışmanlık hizmetleri sunuyorum. İleri düzeyde Arapça ve Azerbaycan Türkçesi, orta düzeyde İngilizce ve Rusça biliyorum. Azerbaycan, özellikle Karabağ ve Nahçıvan'da yükselen inşaat sektörü ilgimi çekti. İnşaat ve gayrimenkul projelerimi, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile paylaştım. Kendisiyle olan samimi görüşmemizin ardından, Azerbaycan DAİMFED Temsilcisi olarak görevlendirildim. Genel Başkanımız Mustafa Bey'in sektördeki deneyimi ve liderliğiyle, Azerbaycan'daki potansiyel iş fırsatlarını ülkemizin iş insanlarına sunmayı hedefliyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DAİMFED Azerbaycan Temsilcisi Atandı - Son Dakika

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