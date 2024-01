DEM Parti Ardahan İl Eş Başkanlarından yerel seçim açıklaması

ÖZKAN KARAKAYA

DEM Parti Ardahan İl Eş Başkanları Engin Çelik ve Kadife Karateke, yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Çelik "Ardahan üzerinde bir ittifak dedikodusu yayılmış. Kendi adayımızla gidiyoruz bu nettir. Kimseyle bir ittifakımız olmamıştır, olamaz. Yani mevcut yapılan açıklamalar fake hesaplardan yapılmış. Ardahan için bizim bir belediye başkanı adayımız var" dedi.

DEM Ardahan İl Eş Başkanları Engin Çelik ve Kadife Karatepe, yerel seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çelik, şunları söyledi:

"ARDAHAN'DA KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

"Biz birinci ikinci olduğumuz yerlerde kendi adaylarımızda seçime gideceğiz bu kesin. Diğer yerlerde kent uzlaşısı olacak. Bu kent uzlaşısı bizim ilkemizi temsil edecek, bütün bileşenleri temsil edecek demokratik eşitlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli yoldaşlarımız olacak. Yani ilkelerimize hitap edecek bireyler olmalı. Bunları kesinlikle önemsiyoruz. Seçerken bunları baz alacağız. Diğer bir konu Ardahan üzerinde bir ittifak dedikodusu yayılmış, bununla ilgili netlik kazandıralım. Kendi adayımızla gidiyoruz bu nettir. Kimseyle bir ittifakımız olmamıştır, olamaz. Yani mevcut yapılan açıklamalar fake hesaplardan yapılmış. Bizim kendi seçmenimiz, kendi kitlemiz zaten birleştiği için bu konuları hiç önemsemiyorlar. Diğer yurttaşlarımız için de bunu açıklamış olalım."

"KENDİ ADAYLARIMIZ İÇİN ÖN SEÇİM SÜRECİMİZ VAR"

Geçen günlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in DEM Partisi'nin kongresi için salon vermediğini belirten Çelik açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Şu açıklamayı da yapalım yaklaşık 10 gün önce Antalya kongremizde CHP Büyükşehir Belediye Başkanı ki 2019'da ittifak adayıdır, oylarımızın iradesi olmuştur o dönem. Bize alternatif olması için kongre için salon vermemiştir, bunu da net bir şekilde eleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçlerde böyle hatalara böyle yanlışlara tahammülümüz olmayacaktır. Yaşanılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bunu da belirtmek istiyoruz. Bizim kendi özelimizde yeni bir stratejimiz var. Biz bu seçimde ön seçim olarak kendi partimiz olarak, kendi adaylarımız için ön seçim sürecimiz var. Nedir bu ön seçim; bizim kendi delegelerimizle, geçmiş yöneticilerimiz, STK'larda bize hitap eden temsilci arkadaşlarla oylamaya gideceğiz. Bu oylama sonuçları çıkan arkadaşlar bizim birinci sıradaki adaylarımız olacaktır. Şunu da belirtmek isteriz; mevcut Türkiye siyasetinde herkes kendi lideri ile siyaset zemininde kendi propagandalarını rahatlıkla yapabiliyor. Bizim birçok yerde irademiz seçilmişlerimiz içeride olmasına rağmen biz siyaset arenamızı genişletiyoruz, kitlelerimiz büyüyor. Bu şartlar altında siyaset yapan tek partiyiz. Politika geliştiren kitlesini geliştiren ve muhalif bütün ezilmiş halkları temsil eden tek partiyiz."

BİZİM MEVCUT SEÇİM STRATEJİMİZ BELLİDİR"

Ardahan için adaylarını belirleyeceklerini söyleyen Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Ardahan için bizim bir belediye başkanı adayımız var, netleşmemiş bir süreç var diğer adaylar için o soru işareti olarak kalsın. Şu an 7 tane il genel meclis adayımız var. 6 birey de belediye meclis üyesi adayımız var. Damal ve Göle'de aday çıkaracağız. Göle'deki adayımız netleşti, Damal'da adaylık süreci devam ediyor. Genel merkezimizin politikası önemlidir bizim için. Bu konuda bir hamleleri olursa tabii ki biz topyekün tek iradeyiz. Yani bu konuda bize de yansıması olur. Bizim mevcut süreçte seçim stratejimiz bellidir. Yani genel merkezimizin de açıkladığı gibi birinci ve ikinci sırada adaylarımız, diğer yerlerde kent uzlaşısı... Bu da halkımıza net, şeffaf bir şekilde olacak. ve çıkarlarımız doğrultusunda olacak özellikle söylüyoruz. Ardahan üzerinde şu an kendi adayımızla gidiyoruz. Genel merkezimizden gelecek seçim stratejisine bağlıyız tabii ki bir durum gelişirse tabiyiz. Partimiz halk partisidir. Yani içeri girebilecek her bireye açıktır. Dolayısıyla partide olan arkadaşlarımızda giriyor, bizden olmayan bize hitap etmeyen bireylerde giriyor. ve bu bireyler partinin içinde cımbızla birer kelime çekip, dışarıda başka partilere yaranmak için referans oluyorlar. Bunun da toplumda bizim partimizde, bizim kitlemizde kayda değer bir önemi yoktur. Fake hesaplardan paylaşılan paylaşımlar gerçek değildir, bize hitap etmiyor. Biz tekrar söylüyoruz herhangi bir uzlaşma görüşme olursa bu açık olur, şeffaf olur, halkın göz önünde olur. Bileşenlerimizle, delegelerimizle, geçmişteki yöneticilerimiz STK'larımız, onlar oy kullanacak bunların oylamada çıkan sonucunda bizim adayımız olacak ve tanıtacağız. Şubat ayının sonuna doğru adaylarımız netleşir kamuoyuna açıklarız."