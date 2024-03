DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars\'ta Borç Yarışı Olduğunu Söyledi

Yerel

TACETTİN DURMUŞ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars bir konuda büyükşehir belediyeleriyle yarıştığını belirterek, "Hangi konuda yarışıyor biliyor musunuz; borcu ile yarışıyor. Kayyım Efendi, Kars halkı çok iyi biliyor. Sen de mensubu olduğun parti gibi başınız seccadede, elleriniz semada, ama aklınız hilede, hurda da ve haksızlıktadır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kars'ta partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Burada konuşan Bakırhan, Kars Belediye Eş Başkan adayları Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı ile birlikte ilçe belediye eş başkan adaylarına destek istedi.

"BÜYÜKŞEHİRLERLE BORCU İLE YARIŞIYOR"

Tuncer Bakırhan, şunları söyledi:

"Değerli halkımız bizleri onure ettiniz ve 2019 yılında Kars'ta yaşayan bütün halklar, inançlar partimizi yönetime getirdi. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah yeniden DEM Parti'yi Kars'ın partisini, bizim partimizi 31 Mart'ta yeniden seçeceksiniz. Bakın siz belediyede oy verdiniz biz kazandık. Ne yaptılar kayyım atadılar. Kayyım efendi ne yaptı; belediyenin önünde namaz kıldı. Biz inançlı bir toplumumuz, biz namazı, niyazı, Ramazanı, orucu AKP ile birlikte öğrenmedik. Biz bin yıllardır bu topraklarda inancımızı, Karslı yurttaşlarımızla birlikte özgürce yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Sizin huzurunuzda Kayyım Efendi'ye soruyorum; belediye önünde namaz kıllarken, namazla belediyeye teslim alan bir kayyım hırsızlık yapar mı? Namaz kılacaksın ama Kars Belediyesinin bütçesini çarçur edeceksin, çetelere, 3-5 tane mafyaya, sermayeye peşkeş çekeceksin. Maşallah Kars'ta altyapı yok, yol yok, su yok ama Kars bir konuda büyükşehir belediyeleriyle yarışıyor. Hangi konuda yarışıyor biliyor musunuz; borcu ile yarışıyor. Kayyım Efendi Kars halkı çok iyi biliyor. Sen de mensubu olduğun parti gibi başınız seccadede, elleriniz semada, ama aklınız, hilede, hurda da ve haksızlıktadır.

"EMEKLİLER AKP'NİN HAKİKATİDİR"

Şimdi Erdoğan diyor ki; hakikati yüzümüze haykırın. ya Allah aşkına hangi hakikati söyleyelim; emekliler AKP'nin hakikatidir. 10 bin lira ile geçinebiliyor muzunuz? Size 10 bin lirayı reva görenler değil bir aya acaba 1 yıl lira ile geçinmeye varlar mı? Kendilerine gelince yüksek maaşlar, ihaleler yetmiyor. AKP'nin bürokratları 3 maaş birden alıyorlar ama emekliye, asgari ücretliye gelince kaynak yok. Enflasyon almış başını gidiyor. Beyefendi ne diyor; 'Türkiye'de ekonomiyi iki kat büyüteceğiz'. Allah aşkına yerinizde durun bir zahmet iktidarı bırakın ekonomiyi siz büyütmeyin. 22 yıl önce 'refah toplumu yaratacağız' diyorlardı. Şimdi Beyefendi 22 yıldır yapamadığını şimdi yapacak. Kars bu yalanlara inanacak mısınız? 'Türkiye'de kişi başına 13 bin dolar düşüyor' diyorlar. Allah aşkına aranızda 13 bin dolar kazanan var mı? Sanırım sarayın etrafındaki siyasetçilere bakıyor. AKP'nin yöneticilerine, il başkanlarına hırsız, yolsuz kayyımlara bakıyor. Zannediyor ki Kars'ın Azerisi, Terekemesi, Yerlisi, Kürdü de 13 bin dolar kazanıyor. İşte bunları bizi görmeyecek kadar kör, duymayacak kadar kulaklarını tıkamış bizler için çalışmıyorlar kendileri için çalışıyorlar. Onun için Kars bunlara 31 Mart'ta cevabını verecek.

"SANIRSIN DÜNYANIN BARIŞINI ERDOĞAN GETİRECEK"

Şimdi çıkmış sanırsın dünyanın barışını Erdoğan getirecek. Kardeşim senin ülkende her gün Türk ve Kürt çocukları yaşamlarını yitiriyor. Her gün Türk ve Kürt gençlerinin cenazesi geliyor. Sen Ukrayna- Rusya barışını sağlayacağına niye kendi Kürt kardeşlerinle kendi toplumsal barışını sağlayış Dünyanın en güçlü ülkesi haline gelmiyorsun. Dünyada barışsever ama kendi seçiminde Kürdün başına top, tüfek ve mermi yardıracağım diyor. Bu savaş isteyenlerle, bu savaş çığırtkanlarına inşallah Türkiye'de çok yerde birçok cevap vererek ve bunlara bu halk kırmızı kartı gösterecek. Kars'tan bir kez daha bu çağrı da bulunmak istiyorum. Diyorum ki; Türkiye'nin neresinde olursanız olsun sandığa gidin ve hiç tereddüt etmeden ağacı gördüğünüz yere mührünüzü basın. Çünkü DEM Parti ezilenlerin partisidir. 3'üncü yol sözde bir yol değil, hiç kimse ama hiç kimse ama hiçbir kimse bizi 3. yoldan vazgeçiremez, bize ayar veremez, dümeni yanlış yere kıramaz. Biz buna izin vermeyiz. 3. yol faşizmle, yoksullukla, adaletsizlikle mücadele etmenin yoludur. Bunun adresi de DEM partidir. Dolayısıyla ezilenler çok iyi bilsin ki 3. yol karşısında duran her anlayışının karşısında kararlılıklar durabileceğimizi belirtmek istiyorum. Bir yol varsa o da bizim yolumuzdur, üçüncü yoldur. Dolayısıyla Kars'ın Azerinin, Terekemenin, Kürdün ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun üçüncüyü yol altında birleşmeye ve mücadele etmeye ve oy kullanmaya davet ediyoruz.

"KARS'A KAÇAK SEÇMEN GETİRİYORLAR"

Ne yaptılar Kars'a kaçak seçmen getiriyorlar. Karslı olmayan Kars'ta yaşamayan asker, polis, kolluk kuvvetlerini buraya getiriyorlar. Ne yapacaklar Azerinin, Terekemenin, Yerlinin, Kürdün iradesine ipotek koyacaklar. Bunlar da 'seçim diyorlar bunlar 'demokrasi' diyorlar. Kars büyük bir mücadele şehridir. Onurlu bir kenttir. Kaçak seçmen getirenlere dur diyecek ve DEM Parti'ye oy vererek cevabını verecek. O zaman sizden rica ediyorum. Şimdi bu saatten sonra telefon rehberinizi elinize alın ve Kars'ta oyu olan ama çeşitli sebeplerden dolayı il dışında olan Kars'a gelemeyen kardeşlerimizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı arayın ve Kars'ta oy kullanmaya çağırın."