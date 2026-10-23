DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları çerçeve yasanın hayat bulmasını istedi - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları çerçeve yasanın hayat bulmasını istedi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları çerçeve yasanın hayat bulmasını istedi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları çerçeve yasanın hayat bulmasını istedi
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Hatimoğulları, DEM Parti'nin Van'daki 3. Olağan İl Kongresi'nde çözüm sürecinin ilerlemesi için çerçeve yasanın hayata geçmesi gerektiğini ifade etti. Kongrede Gülşen Kurt ile avukat Veysi Güneş il eşbaşkanlığına getirildi.

(VAN) - DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, partisinin Van 3. Olağan İl Kongresi'nde çözüm sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Elbette ki bu sürecin adım adım ilerleyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama bir türlü diğer adıma geçilmediğinin de altını çizmeliyiz. Diğer adıma geçebilmek için yani ülkede demokratikleşme, demokratik yasalardan bahsedebilmemiz için bu çerçeve yasanın hayat bulması gerekiyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, partinin Van 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Hatimoğulları, konuşmasına Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlaması ile 15 yıl önce Van depreminde yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Hatimoğulları, Van'ın İran sınırındaki konumu nedeniyle savaşın ve ekonomik sorunların ağır sonuçlarını yaşadığını belirterek bölge halkının mağduriyetine dikkat çekti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik müdahalelerine karşı olduklarını ifade ederken İran rejiminin idam ve baskı politikalarını da eleştirdi. Hatimoğulları, İran'a Kürt halkının haklarını tanıma ve kendi yönetimiyle çözüm arayışına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Tülay Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"30 yıl önce de 'barış' diyorduk, şimdi de 'barış' diyoruz. İktidar ve devlet şunu bilmeli. Toplumda barışa olan inanç çok yüksek. Herkes Kürt sorunu çözülsün istiyor. Toplum güvenmek istiyor, toplum verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Toplum İmralı'da konuşulanların fiilen hayata geçmesini istiyor. Bununla ilgili 'teyit, tespit yapamıyoruz' diyorlar. 8 Ekim'de hareketin rapor niteliğinde çok önemli bir açıklaması oldu. Adres adres çekildiklerini ifade ettiler. Dolayısıyla burada teyit ve tespiti yapmak için daha ne bekleniyor? Bu süreç neden uzuyor? Elbette ki müzakerenin kendine ait bir akışı vardır. Elbette ki bu sürecin adım adım ilerleyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama bir türlü diğer adıma geçilmediğinin de altını çizmeliyiz. Diğer adıma geçebilmek için yani ülkede demokratikleşme, demokratik yasalardan bahsedebilmemiz için bu çerçeve yasanın hayat bulması gerekiyor. Silah bırakan insanların, sürgündeki insanların Türkiye'ye dönerek demokratik siyasete katılmasını hepimiz bekliyoruz. Silahların yerini siyasetin, güvensizliğin yerini hukukun, inkarın yerini eşitliğin aldığı kalıcı bir barışın yolunu bulacağız.

" FON VURGUNUNU KABUL ETMİYORUZ"

Türkiye'de sorunları ne kadar konuşursak konuşalım az kalıyor. Bu ülkede barışı inşa edememek çok büyük bir sorun. Bu ülkede geçinememek, bu ülkede barınamamak, bu ülkede çalıştığımız halde yoksulluğa mahkum olmak bu ülkenin yine en büyük sorunu. Bir fon vurgunu gerçekleşti Türkiye'de. Bu fon vurgunu yüzyılın en büyük vurgunu. Bu ülkeye yapılmış en büyük ihanet. Bu ülkede yapılmış en büyük hırsızlık ve bu hırsızlığın parçası ne yazık ki mevcut olan iktidarın içindekiler. Siyaset, yargı ve para babaları, anaları el ele vermişler, bu söz bu vurgunu gerçekleştirdiler ve Van halkı açlıktan, yoksulluktan kırılıyor. Burada bir hastaneleri dahi yok doğru düzgün. Tam teşekküllü büyük bir hastane yok burada. Bizler bu fonla ilgili hesap soracağız. Fon vurgununu asla kabul etmiyoruz."

Kadın cinayetlerine değinen Tülay Hatimoğulları, "Türkiye'nin tamamında yine önemli gündemlerden biri kadın cinayetleri. Sevgili Rojin Kabaiş ve Rojin'in babası, ailesi hala adalet mücadelesini sürdürüyor. Bugün gelinen noktada Rojin'in ailesi, kadın hareketi, güçlü bir mücadele yürütüyor. Buradan Van'dan bir kez daha şunu soruyoruz; üniversite rektörü ve yönetimi kurulu bu işin neresindedir? İhmaller, yargının ihmalkarlığı bu sürecin neresinde? Rojin'in ölümü aydınlatılmalıdır. Rojin için adalet, bütün kadınlar için adalet" dedi.

Tek liste ile gidilen seçimde DEM Parti İl Eşbaşkanlığı'na Gülşen Kurt ve avukat Veysi Güneş seçildi.

Kaynak: ANKA
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