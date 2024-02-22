DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: \'AKP iktidarı ekonomiyi uçurdu ama uçurumdan aşağıya uçurdu\'

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TACETTİN DURMUŞ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kars'ta; "AKP iktidarı gittiği her yerde 'Biz ekonomiyi uçurduk, yoksul kalmadı bu ülkede' diyor ama hiçbir adayı, kolay kolay bir pazar yerini, bir esnafı gezemiyor çünkü protestolarla karşılaşıyorlar. Sadece daha önce örgütledikleri, 'bizim adaylarımız gelecek sakın ha sakın yoksulluktan bahsetmeyin' diye telkinde bulundukları esnafları ziyaret edebiliyorlar. Oysa gittikleri her yerde halkın ne kadar açlıkla karşı karşıya kaldığını gayet iyi biliyorlar. Bugün sarayda oturanlar ekmeğin fiyatını bilmiyor. Onlar ekonomiyi uçurdu ama uçurumdan aşağıya uçurdu" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kars Belediye Eş Başkan Adayları Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı, Kars İl Başkanı Şerafettin Gönel ve ilçe belediye eş başkan adayları ile birlikte seçim otobüsünün üzerinden Kars halkına seslendi. Hatimoğulları, şunları söyledi:

"DEM KARS'A, KARS DEM'E YAKIŞIR"

"Bugün Kars'tayız. Türkiye'deki devrimci hareketin ve yurtseverlerin memleketi Kars'tayız. Bugün Türkiye'deki bütün halklara ev sahipliği yapan Azerilere, Terekemelere, yerli halka, Kürt'e, Türk'e bütün farklı halklara ve inançlara ev sahipliği yapmış olan Kars'tayız. İşte Kars demek DEM demektir. DEM demek tıpkı Kars gibi bütün farklı halkaların ve inançların bir arada siyaset yaptığı bir partidir. Onlar bizleri dar alanlara hapsetmeye çalışsalar da, bizler sınırlarımızı, onların çizdiği sınırları kıra kıra buradayız. DEM Kars'ta DEM Kars'a, Kars DEM'e yakışır çünkü artık DEM zamanıdır. Kars'ta AKP iktidarı belediyeyi küçük ortağı olan MHP'ye bıraktı. Öyle bir anlaşma yaptılar. Bakın küçük ortak büyük ortakla birlikte el ele vererek, bütün halklara düşmanlık yapıyorlar. Dün Dünya Anadil Günü'ydü. Meclis'te milletvekillerimiz kendi anadilleriyle selamlama yaparken MHP Meclis Başkanvekili Kürtçe, Arapça, Ermenice, Süryanice konuşulduğunda, mikrofunu kapattı. İşte bunlar halklara bu kadar düşman. İşte bunlar dillere bu kadar düşman. Bunlara değil oy vermek selam bile vermemek gerekiyor. Kars bunu çok iyi biliyor, Kars bunu başaracak.

"KARS'A AÇLIĞI, YOKSULLUĞU UYGUN GÖRDÜLER"

AKP iktidarı gittiği her yerde 'biz ekonomiyi uçurduk, yoksul kalmadı bu ülkede' diyor ama hiçbir adayı, kolay kolay bir pazar yerini, bir esnafı gezemiyor çünkü protestolarla karşılaşıyorlar. Sadece daha önce örgütledikleri, 'bizim adaylarımız gelecek sakın ha sakın yoksulluktan bahsetmeyin' diye telkinde bulundukları esnafları ziyaret edebiliyorlar. Oysa gittikleri her yerde halkın ne kadar açlıkla karşı karşıya kaldığını gayet iyi biliyorlar. Bugün sarayda oturanlar ekmeğin fiyatını bilmiyor. Onlar ekonomiyi uçurdu ama uçurumdan aşağıya uçurdu. Kars'ın en temel geçimi hayvancılık ve tarım üzerine dayalıdır. Burada hayvancılığa doğru düzgün bir teşvik yok. Biz Kars, Ardahan, Iğdır bölgesinde çalışmalarımızı yürütürken esnaftan gelen en büyük eleştiri, yem fiyatlarının yüksek olması, mazot fiyatlarının yüksekliğidir. İşte bunlar Kars'a bunu uygun gördüler. Açlığı, yoksulluğu uygun gördüler. Belediye ekibimiz, buranın ekonomisinin kalkınması için buralara yatırımın yapılmasını sağlayacak. Kooperatifleşme sistemini yerine getirecekler. Belediyemize kayyum atayan anlayışa karşı halkın belediyesini yönettiği bir belediyecilik anlayışıyla belediyeyi yöneteceğiz. Kentimize kayyum atandı, kayyum Kürtçe tabelayı söktü, kadın merkezlerimizi kapattı, eş başkanlık sistemimizi hedef aldı. Bizler belediyelerimizi yeniden alacağız, halkımızla birlikte belediyelerimize dört elle sımsıkı sarılacağız. En büyük cevabı siz değerli halkımızla birlikte kayyumcu zihniyete karşı vereceğiz."