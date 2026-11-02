DEM Parti Kars İl Örgütü, Kobani direnişinin 12. yılında basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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DEM Parti Kars İl Örgütü, Kobani direnişinin 12. yılında basın açıklaması yaptı

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DEM Parti Kars İl Örgütü, Kobani direnişinin 12. yılında basın açıklaması yaptı
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DEM Parti Kars İl Örgütü, Kobani direnişinin 12. yılında basın açıklaması yaptı
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DEM Parti Kars İl Örgütü, 1 Kasım Dünya Kobani Günü dolayısıyla Kars'ta basın açıklaması yaptı. Parti yöneticisi Neşe Üstabay, Kobani saldırılarının üzerinden 12 yıl geçtiğini ve 134 günlük direnişin uluslararası dayanışmanın sembolü olduğunu belirtti.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - DEM Parti Kars İl Örgütü, "1 Kasım Dünya Kobani Günü" dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

DEM Parti Kars İl Örgütü tarafından 1 Kasım Dünya Kobani Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. DEM Parti Kars İl Eş Başkanlığı binası önünde düzenlenen açıklamayı parti yöneticisi Neşe Üstabay okudu.

Üstabay, 1 Kasım'ın halkların, sonsuz bir karanlık karşısında direnerek yaşama iradesini ortaya koyduğu gün olduğunu söyledi.

Açıklamada, farklı inanç gruplarına, kimliklere ve kültürlere, halkların bir arada yaşama iradesine ve kadınlara düşman olan IŞİD'in, 15 Eylül 2014'te Kobani kentini kuşatarak Rojava Devrimi'nin kazanımlarını yok etmek amacıyla saldırıya geçtiği hatırlatıldı.

Kobani saldırılarının üzerinden 12 yıl geçtiğine dikkati çeken Üstabay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 12 yıl önce karanlık IŞİD çetelerinin Kobane'ye saldırısı karşısında başta Kürt halkı olmak üzere Araplar, Ermeniler, Ezidiler ve dünyanın dört bir yanından gelen enternasyonalist direnişçiler, burada tıpkı bundan 156 yıl önce Paris Komününde, 90 yıl önce İspanya iç savaşında olduğu gibi karanlığa teslim olmamış, direnerek destansı bir mücadele sonucunda topraklarını teslim etmeyerek özgürleştirmiştir. Halkların devrimini boğmak isterken, planladığının aksine 134 gün sürecek tarihi direnişle karşılaşan IŞİD çeteleri büyük bir yenilgiye uğramıştır.

Latin Amerika, Asya, Avrupa'dan olmak üzere dünyanın dört bir tarafında direnişe katılan enternasyonal devrimciler, sosyalistler ve feministler Rojava Devrimi'nde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlüğüne dayalı yeni toplum modelinin inşasına destek vermek üzere direnişe katıldılar. Bugün bu direniş, hem uluslararası desteğin hem de enternasyonal dayanışmanın gücünü gösteren bir sembol haline gelmiştir.

1 Kasım, akademisyenler, insan hakları savunucuları, Nobel Barış Ödüllü yazarlar ve sivil toplum örgütlerinin ortak çağrısıyla 'Dünya Kobani ile Dayanışma Günü' olarak ilan edildi. 1 Kasım halkların özgürlüğü, barış ve dayanışma ruhunu yaşatan evrensel bir semboldür.

Dünya Kobani Günü, destansı direnişi anmanın yanında, insan hakları, barış, özgürlük ve dayanışmanın küresel simgesidir. Tepeden tırnağa dünya devrimler tarihine kazınan bu direniş, dünyanın dört bir yanında halkların hafızasına umut ve özgürlük günü olarak yer almaktadır. IŞİD çeteleri tarafından Kobani'ye yönelik saldırılara karşı tüm dünya halkları seslerini yükseltirken bu direnişi sahiplenen demokratik siyasetin öncü iradeleri, cezaevlerinde hala rehin tutulmaya devam ediyor. Kobani'yi savunmak insanlığa karşı işlenen suçlara karşı durmaktır."

Kaynak: ANKA
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