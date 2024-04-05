DEM Parti, Kars'ta seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulundu

TACETTİN DURMUŞ
Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti), 'taşımalı seçmenlerle halkın iradesinin gasp edildiği' gerekçesiyle Kars'ta seçimlerin yenilenmesi için il seçim kuruluna başvurdu. DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Seyfettin Gönel, "Bizler Kars halkının gasp edilen hakkını yedirmeye asla izin vermeyeceğiz. İlçe seçim kuruluna itirazımızı yaptık, reddetmeleri üzerine bugün itibarıyla da Kars İl Seçim Kurulu'na itirazımızı yaptık, tüm hukuki ve idari süreci pes etmeden sonuna kadar götüreceğiz" dedi.
Kars'ta seçim sonucuna itiraz eden ve seçimin yenilenmesini talep eden DEM Parti, CHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partililer ile birlikte Kars Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
"SEÇENLERİN İRADESİNE KAYYUM UYGULANDI"
DEM Parti Kars İl Eşbaşkanı Seyfettin Gönel yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İktidar Kars'ta seçim öncesi, seçim sırasında ve seçim sonrasında halkın iradesine doğrudan kayyum atama hevesini devam ettirdi. Kars'ta seçim öncesi ve sırasında çeşitli hilelerle halkın iradesi yok sayıldı. Hiç beklenmeden sandık kayyumunu ilan ettiler. Şehrimizde de seçimden hemen önce getirdikleri ve seçimin hemen sonrasında aynı gün birçoğunun gittiği binlerce kolluk kuvvetiyle Kars'ın, Karslıların anayasal hakkı olan seçme hakkı ve biz burada bulunan adayların da seçilme hakkına el konulmuş, anayasal suç işlenmiştir. Belediyemize kayyum atayanlar, seçtiklerimizi yok sayanlar bu seçimde yine karşımızda birleşmişler ancak bu kez seçilenlere değil, seçenlerin iradelerine kayyum atamışlardır. Yaptıklarından utanmamakta açıkça da bu sayede kazandıklarını bilmektedirler. Utanmalarını beklersek; geçmişleri rantçılar ve hırsızlarla anılanlardan çok şey beklemek olur. Bugün dini duygularını dillerinden düşürmeyerek sömüren bu kişiler, Ramazan ayında olduğumuz bu günlerinde yemek yememekte ya da yemiyor görünmekte iken Allah katında günahının affı olmayan haklarımızı utanmadan yeme girişiminde bulunuyorlar.
"YEREL SEÇİMLER, BU ZORBALIĞA CEVAPTIR"
Ancak, bizler Kars halkının gasp edilen hakkını yedirmeye asla izin vermeyeceğiz. Bizlere oy verenlere onlar için çalışmaya, emek vermeye söz verdiysek, ilk sınavımız da oyları için mücadele olacaktır. Bildiğiniz üzere ilçe seçim kuruluna itirazımızı yaptık, reddetmeleri üzerine bugün itibariyle de il seçim kuruluna itirazımızı yaptık, tüm hukuki ve idari süreci pes etmeden sonuna kadar götüreceğiz. Türkiye genelindeki yerel seçimler bu kibirli zorbalığa iyi bir cevaptır. Van'da halkın zorbalığa verdiği cevap halkın iradesi karşısında putların nasıl kumdan kale olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tüm kayyumlardan ve kayyum zihniyetlerinden kurtulana kadar mücadele edeceğimizi Kars halklarına sözümüz olsun. Demokratik ilkelere saygılı, barış içinde, özgür bir ortamda birlikte yaşadığımız bir Kars ve Türkiye için mücadele edeceğimizi herkes iyi bilmelidir."
"BU SEÇİM ÖLÜ DOĞMUŞTUR"
CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ise şunları söyledi:
"Seçim başlamadan önce itiraz süreçleri içerisinde yaklaşık 3 bin 800 kişi ile ilgili olarak bir itirazda bulunmuştuk. Aynı adreste birden fazla insanın bulunduğu tespit edilmiş ve bunların isimleri ile birlikte ilçe seçim kuruluna itirazda bulunmuştuk. Daha sonra itirazımız reddedildi. Daha sonra da İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'yla genel merkezimiz aracılığıyla görüştük. Milli Savunma Bakanlığıyla da görüştük. Burada sadece bir tatbikat için geldikleri söylenen bizim tespit ettiğimiz 3 bin 800 kişi var. Farklı adreslerde kayıtlı olduklarını da gördük. Bu yaklaşık kullanılan oyun yüzde 10'unu geçmekte. Geçen seçimde 2019'da yerel seçimlerde HDP'nin yüzde 26, MHP yüzde 24, Cumhuriyet Halk Partisi de yüzde 22 oy almıştı. Bu seçimde 10'luk bir seçmen taşınması seçimin kaderini komple değiştirmiştir. Bununla ilgili biz konuyu bütün platformlarda dile getirdik. DEM Partisi de buna itirazlarda bulundu. Buradaki seçimin ölü doğduğunu tekrardan dile getirmek istiyorum ve seçimin iptali konusunda mücadelemiz devam etmektedir."
Son Dakika › Yerel › DEM Parti, Kars'ta seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulundu - Son Dakika
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