Denizde Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Denizde kaybolan şahsın arama çalışmaları sürüyor

SAMSUN - Samsun'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan 1 kişinin arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Olay, Bafra ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Koşu Limanı girişinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çorbacı ve Cengiz Liman, balık tutmak için tekne ile denize açıldı. Geri dönen balıkçıların içinde bulunduğu balıkçı teknesi, Koşu Limanı girişinde dalgalar nedeniyle alabora oldu. Alabora olan teknede bulunan Cengiz Liman yüzerek karaya çıkıp yardım isterken, Orhan Çorbacı ise batan tekne ile birlikte Karadeniz'in sularında kayboldu. Yüzerek denizden çıkan Cengiz Liman, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kayıp balıkçıyı bulmak için bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen, Orhan Çorbacı'yı bulma çalışmasını havadan helikopterle, denizden de botla sürdürüyor.