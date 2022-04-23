Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buruk Kutlandı - Son Dakika
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Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buruk Kutlandı

23.04.2022 18:16

Türk Siyahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Kilit Operasyonu’nda Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek’in şehit olmasıyla kentte büyük bir üzüntü hakim oldu. Bugün gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, şehit haberinin ardından buruk geçti.

Türk Siyahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Kilit Operasyonu'nda Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehit olmasıyla kentte büyük bir üzüntü hakim oldu. Bugün gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, şehit haberinin ardından buruk geçti.

Denizli Valiliği'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Programın ikinci bölümü Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.  Burada konuşma yapan ve sözlerine Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'e Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, şunları söyledi:

"Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, başta ailesine ve tüm vatanımıza rahmet diliyoruz. Baş sağlığı diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bayramımızı biraz hüzünlü başlatmış oluyoruz. Bugün bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Milli Mücadelemizin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Türk Milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak küllerinden yeniden doğmuş ve Dünyayı dize getirmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımlarını atmıştır. Türk Milleti'nin ortaya koyduğu sarsılmaz iradeyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli görevi yasama erkini kullanmaktır. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel dayanağını oluşturmaktadır.

Bu temel dayanak aynı zamanda Milli mücadelemizin de ruhunu meydana getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1919 yılında Samsun'da ilk kıvılcımı yakılan Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Yüce meclisimiz ülkenin içinde bulunduğu tüm olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklal mücadelemizi zaferle sonuçlandırmıştır. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizler için çok önemli bir gündür. Bu önemli günde barışın, mutluluğun ve kardeşliğin hem ülkemizde hem dünyada hüküm sürmesini temenni ediyorum. Bizler geleceğimizin teminatı, en kıymetli hazinelerimiz, çocuklarımızı inançla ve imanla, Milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmeleri için çalışmaktayız. Yüce meclisin ilelebet payidar olmasını diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum."

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buruk Kutlandı
Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buruk Kutlandı
Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buruk Kutlandı
Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buruk Kutlandı

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buruk Kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buruk Kutlandı - Son Dakika
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