Denizli\'de Arazisini Savunurken Şirket Yetkililerini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan 75 Yaşındaki Hatice Kocalar\'a Para Cezası Verildi

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(DENİZLİ) - Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde Danıştay kararına rağmen arazisine giren Avdan Madencilik yetkililerini uyardığı için darp suçundan Tavas Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 75 yaşındaki Hatice Kocalar'ın davasında karar çıktı. Kocalar'a 2 şirket yetkilisini darp ettiği iddiasıyla para cezası verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kocalar'ın 2 şirket yetkilisini darp ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün Tavas Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya çok sayıda avukat, Hatice Kocalar'ın yakınları, Avdan Mahallesi Muhtarı, Avdan Platformu, TMMOB Denizli İKK, Büyük Menderes İnisiyatifi ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Şirket yetkilileri ve avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Hatice Kocalar, savunmasında "Toprağıma sahip çıktım. Toprağına sahip çıkan suçlu olamaz. Kimseyi darp etmedim beraatimi istiyorum" dedi. Hatice Kocalar'a çeşitli indirim ve artırımların neticesinde iki kişiyi darp etmekten ayrı ayrı 2 bin 240 TL toplam 4 bin 480 lira para cezası verildi. Duruşma sonrası yapılan açıklamada Kocalar'ın avukatları davayı AYM'e taşıyacaklarını belirtti. Karar sloganlarla protesto edildi.

"Yargı kararı ile toprağını korudu"

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Avukat Ozan Orpak, yazılı beyanlara aynen katıldığını belirterek, "Sanık mülk sahibi. Danıştay 6. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı var. Yargı kararı ile sanık toprağını korumak istemiştir. Olay akşam 7 civarında olmuş darp raporu gece 1 civarı alınmış. Şikayet olaydan 24 saat sonra yapılmıştır. Burada açık bir tutarsızlık vardır" diye konuştu. Şüpheden sanığın yararlanacağı ilkesini hatırlatan Orpak, "Olaya ilişkin fotoğraf video yok. Tek tanık Hatice Kocalar'ın eşi de darp olayının yaşanmadığını söylüyor" dedi.

Kocalar: "Toprağımı koruduğum için onurluyum"

Adliye önünde açıklama yapan Hatice Kocalar, şunları söyledi:

"Tarlasını korumak suç sayılmaz. Onlar ağaç katili, toprak tecavüzcüsü. Ben şehit torunuyum. Benim dedem Çanakkale'de toprağını korurken şehit düşmüş. Benim babam 5 yaşında babasız kaldı. Beni bununla eğitti. Ben eğitim görmedim. Öğüt gördüm. Ben koruyorum toprağımı. Koca dağlar yol olur, korumazsan yeşil ova çöl olur. At ölü meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Benim şanım kalsın toprağımı koruduğum için. Kepçeyle çiğneyecek oldular, korkmadım, yılmadım. Çantayı koydular para teklif ettiler, ben kanmadım, almadım. Korkmadım, korkmam. Alnım açık başım dik. Ben Cumhuriyet kadınıyım, Atatürk kadınıyım. Toprağımı koruduğum için onurluyum, gururluyum, mutluyum. Beni korkutmak istediler korkmadım. Alnım açık başım dik. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Toprağımı koruduğum için onurluyum, gururluyum, mutluyum. Eğitim görenler eğilmesin" dedi.

Avukat Orpak da "Hatice teyzem haksız yere cezalandırıldı. Ben bir hukukçu olarak utandım. Anayasa mahkemesine kadar gideceğiz. Hatice teyzemizi yalnız bırakmayacağız" dedi.