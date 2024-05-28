Denizli'de Arazisini Savunurken Şirket Yetkililerini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan 75 Yaşındaki Hatice Kocalar'a Para Cezası Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli'de Arazisini Savunurken Şirket Yetkililerini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan 75 Yaşındaki Hatice Kocalar'a Para Cezası Verildi

Denizli\'de Arazisini Savunurken Şirket Yetkililerini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan 75 Yaşındaki Hatice Kocalar\'a Para Cezası Verildi

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kocalar, arazisine giren şirket yetkililerini uyardığı için darp suçundan yargılandı. Kocalar'a 2 şirket yetkilisini darp ettiği iddiasıyla para cezası verildi. Karar, protesto edildi ve Kocalar'ın avukatları davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

28.05.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DENİZLİ) - Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde Danıştay kararına rağmen arazisine giren Avdan Madencilik yetkililerini uyardığı için darp suçundan Tavas Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 75 yaşındaki Hatice Kocalar'ın davasında karar çıktı. Kocalar'a 2 şirket yetkilisini darp ettiği iddiasıyla para cezası verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kocalar'ın 2 şirket yetkilisini darp ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün Tavas Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya çok sayıda avukat, Hatice Kocalar'ın yakınları, Avdan Mahallesi Muhtarı, Avdan Platformu, TMMOB Denizli İKK, Büyük Menderes İnisiyatifi ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Şirket yetkilileri ve avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Hatice Kocalar, savunmasında "Toprağıma sahip çıktım. Toprağına sahip çıkan suçlu olamaz. Kimseyi darp etmedim beraatimi istiyorum" dedi. Hatice Kocalar'a çeşitli indirim ve artırımların neticesinde iki kişiyi darp etmekten ayrı ayrı 2 bin 240 TL toplam 4 bin 480 lira para cezası verildi. Duruşma sonrası yapılan açıklamada Kocalar'ın avukatları davayı AYM'e taşıyacaklarını belirtti. Karar sloganlarla protesto edildi.

"Yargı kararı ile toprağını korudu"

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Avukat Ozan Orpak, yazılı beyanlara aynen katıldığını belirterek, "Sanık mülk sahibi. Danıştay 6. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı var. Yargı kararı ile sanık toprağını korumak istemiştir. Olay akşam 7 civarında olmuş darp raporu gece 1 civarı alınmış. Şikayet olaydan 24 saat sonra yapılmıştır. Burada açık bir tutarsızlık vardır" diye konuştu. Şüpheden sanığın yararlanacağı ilkesini hatırlatan Orpak, "Olaya ilişkin fotoğraf video yok. Tek tanık Hatice Kocalar'ın eşi de darp olayının yaşanmadığını söylüyor" dedi.

Kocalar: "Toprağımı koruduğum için onurluyum"

Adliye önünde açıklama yapan Hatice Kocalar, şunları söyledi:

"Tarlasını korumak suç sayılmaz. Onlar ağaç katili, toprak tecavüzcüsü. Ben şehit torunuyum. Benim dedem Çanakkale'de toprağını korurken şehit düşmüş. Benim babam 5 yaşında babasız kaldı. Beni bununla eğitti. Ben eğitim görmedim. Öğüt gördüm. Ben koruyorum toprağımı. Koca dağlar yol olur, korumazsan yeşil ova çöl olur. At ölü meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Benim şanım kalsın toprağımı koruduğum için. Kepçeyle çiğneyecek oldular, korkmadım, yılmadım. Çantayı koydular para teklif ettiler, ben kanmadım, almadım. Korkmadım, korkmam. Alnım açık başım dik. Ben Cumhuriyet kadınıyım, Atatürk kadınıyım. Toprağımı koruduğum için onurluyum, gururluyum, mutluyum. Beni korkutmak istediler korkmadım. Alnım açık başım dik. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Toprağımı koruduğum için onurluyum, gururluyum, mutluyum. Eğitim görenler eğilmesin" dedi.

Avukat Orpak da "Hatice teyzem haksız yere cezalandırıldı. Ben bir hukukçu olarak utandım. Anayasa mahkemesine kadar gideceğiz. Hatice teyzemizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Denizli, Hatice, Yargı, Tavas, Yargı, Çevre, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Arazisini Savunurken Şirket Yetkililerini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan 75 Yaşındaki Hatice Kocalar'a Para Cezası Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırı skandalı üzerinden “ÖMK“ sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden "ÖMK" sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 20:05:44. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Arazisini Savunurken Şirket Yetkililerini Darp Ettiği İddiasıyla Yargılanan 75 Yaşındaki Hatice Kocalar'a Para Cezası Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement