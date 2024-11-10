Denizli'de Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü Anması - Son Dakika
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Denizli'de Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü Anması

Denizli\'de Atatürk\'ün 86. Ölüm Yıldönümü Anması

Denizli'de 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü törenle anıldı. Saat 09.05'te siren sesiyle birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Törene Vali, Belediye Başkanları ve askeri yetkililer katıldı.

10.11.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Denizli'de 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde il protokolü ve tören esnasında siren sesini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu esnasında vatandaşlar gözyaşlarına tutamadı.

Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de de anıldı. Saatler, 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasıyla birlikte kentte adeta hayat dururken, bütün vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. 10 Kasım programı kapsamında da Vali Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Atatürk abidesine çelenk sundu.

Denizli'deki törenler daha sonra İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybek Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi salonunda hazırlanan Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 86. Yılı Anma Programı ile devam etti.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde anma törenine, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü Anması - Son Dakika

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