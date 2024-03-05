Denizli'de çiftçilere 70 ton nohut tohumu desteği
16 İlçede 563 çiftçi 7 bin dekar alanda 70 ton nohut tohumunu toprakla buluşturacak
Üreticinin yüzü Denizli Büyükşehir ile gülüyor
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 16 ilçede 563 çiftçinin 7 bin dekar alanda toprakla buluşturacağı 70 ton nohut tohumu desteği veriyor. Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Güçlü yürüyüşümüz daim olsun" dedi.
Denizli'de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle üreticilerin kuraklığa dayanıklı ürünlere yönlendirilerek ülkenin leblebi ihtiyacına destek olması öngörülen nohut için tohum desteği veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 16 ilçede 563 çiftçiyi kapsayan 70 tonluk nohut tohumu dağıtım töreninin ilki Tavas Belediye Nihat Zeybekci Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, çiftçiler ve davetliler katıldı.
Büyükşehir, 50 kalemin üzerinde üreticiye destek veriyor
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretimin çok önemli olduğunu özellikle tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde bunu bir kez daha anladıklarını söyledi. Daha kaliteli ürün, daha fazla üretim ve çiftçilerin daha fazla kazanması için tohum desteği verdiklerini bunun yanında damızlık koyun, keçi desteği, ceviz fidanı, zeytin fidanı gibi pek çok kalemde gerçekleştirdikleri desteği anlatan Başkan Zolan, "Bir dokunuşla on etkiyi yapacak işlerin içine giriyoruz. Kazancı güzel olacak işlerin önünü açmaya çalışıyoruz. Hizmete alacağımız, Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi ile Flake Üretim Tesisi var. Allah'ım yolumuzu açık etsin. Birlik ve beraberlik içinde güzel işler yapmayı Allah'ım nasip etsin. Ürününüz bol ve bereketli olsun. Hep beraber Tavas'ımızda, Denizli'mizde mutlu bir şekilde yaşamaya devam edelim. İnşallah güçlü yürüyüşümüz daim olsun" ifadelerini kullandı.
Başkan Zolan'a teşekkür ettiler
Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Çınar, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birçok projede birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Çalışmalarımızın her aşamasında bizi yalnız bırakmayan yaptığımız çalışmalarda bize her konuda destek veren bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Zaman zaman kendisini rahatsız ettiğimizde eksiklerimiz var, şu lazım dediğimizde bizi yalnız bırakmayan, üreticilerin dertleriyle dertlenen Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ise, belediyelerin sadece altyapı, üstyapı gibi klasik belediyecilik çalışmalarının yanında tarıma ve üreticiye de destek olmasını belirterek kendilerinin bu anlamda gayretleri olduğunu anlattı. 2019'dan bu yana üreticiye ve tarıma verdiği destekleri sebebiyle Başkan Zolan'a teşekkür eden İnamlık, Başkan Zolan'ın çiftçinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya da böylesine anlamlı bir desteği çok önemli bulduğunu belirterek, çiftçilerin üretime katılması için yerel yönetimlerle birlikte devlet kurumlarının seferber olduğunu söyledi.
16 İlçeye 70 ton nohut tohumu dağıtılacak
Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler çiftçilere nohut tohumlarını teslim etti. 70 tonluk tohum desteği Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde çiftçilere dağıtılacak.
Başkan Zolan baba ocağında hemşehrileriyle kucaklaştı
Başkan Zolan, törenin ardından baba ocağı Tavas'ta hemşehrileriyle kucaklaştı. Tavas'ta esnafı ziyaret eden Başkan Zolan burada hemşehrilerinin istek, öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Zolan'a yoğun ilgi gösteren Tavaslılar, bir kez daha Başkan Zolan'ı bağrına bastı.
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