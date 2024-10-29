Denizli'de Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Denizli'de Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı

Denizli'de Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Denizli'de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 101. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 19:27
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Denizli'de Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

DENİZLİ - Denizli'de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 101. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar çerçevesinde Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, makamında kurum amirlerinin tebriklerini kabul etti. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törenin sonrasında konuşmalarını yapmak üzere kürsüde vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladığını belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun,"19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleye başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır. Türk milletinin Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağını azmi ve sarsılmaz iradesi tüm zorlukları aşmamızda bizlere rehber olacaktır. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin ilelebet korumak ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. El ve gönül birliği halinde çalışmak atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanı bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Programında devamında yer alan Akköy Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının tüfekli hareketler ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Resmi kutlama programının sonunda gerçekleştirilen resmi geçit törenini ilgiyle takip eden kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla asker, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin oluşturduğu korteje sevgi gösterilerinde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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