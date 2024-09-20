Denizli'de Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Denizli'de Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Denizli'de Gaziler Günü törenlerle kutlandı Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında anma programı düzenlendi.

20.09.2024 00:35
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Denizli'de Gaziler Günü törenlerle kutlandı

DENİZLİ - Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında anma programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazilik ünvanını aldığı gün olan bugün Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Program kutlamalar kapsamında Denizli'de İlk tören Denizli Şehitliği'nin bulunduğu Asri Mezarlıkta başladı. Törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dualar edildi. Törende şehit ve gazi mezarları gezilerek mezarlara çiçekler bırakıldı. Ardından Pamukkale Kaymakamlığı önünde Atatürk büstüne çelenk sunma ile devam etti.

Törende konuşan Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hamdi Helvacılar, hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet ve özgürlüğün sembolü olan Türk bayrağı için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele eden herkesi minnetle andığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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