Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 6 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü ise çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı.

29.10.2024 19:07  Güncelleme: 19:11
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Denizli'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tavas Belediye Başkanı Tatık, sosyal medyadan yangının kontrol altına alındığını duyurdu

DENİZLİ - Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medyasında paylaştığı video ile 6 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü'de çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı.

Denizli'nin Merkezefendi, Babadağ ve Tavas ilçeleri arasında bulunan Karcı Dağı'nda 24 Ekim 2024 Perşembe günü öğleden sonra meydana gelen orman yangını uzun süren çalışmalar neticesinde kısmen kontrol altına alındı. İlk müjdeyi veren Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medyadan açıklama yaptı. Paylaşımda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Başkarcı Dağı'nda başlayan yangının 6'ncı gününde kontrol altına alındığını büyük bir mutlulukla duyuruyorum. Tavas haklı gerçekten bir kez daha ferasetini gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Köylü milletin efendisidir' sözüyle, köylümüz seferber oldu. Orman Müdürlüğümüzün büyük gayretiyle, sabah helikopterlerin de çalışmalarıyla hep birlikte el ele orman yangınını kontrol altına alındı. Çok şükür, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha göstermesin" şeklinde konuştu.

"Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık"

Ayrıca yangın ile ilgili son açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürlüğü, "Yeşil Vatan için canla başla çalışıyoruz! Denizli'de devam eden yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyor ve çok yakında tamamen kontrol altına alındığını müjdelemek için mücadele ediyoruz. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden mücadele eden kahramanlarımıza, desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerilerimize ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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