Denizli yerel: Çameli teknik geziyle her yönü tekrar tanıtıldı

Çameli teknik geziyle her yönü tekrar tanıtıldı

DENİZLİ - Denizli Çameli Kaymakamlığı önderliğinde, Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden 'Çameli Sempozyumu' Teknik ve Doğa Gezisiyle sona erdi.

Denizli'de Çameli Kaymakamlığı önderliğinde Çameli Belediyesi tarafından ilçenin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri başlıkları altında düzenlenen ve 3 gün boyunca devam eden 'Çameli Sempozyumu' Teknik ve Doğa Gezisiyle sona erdi. Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sempozyumda bildiri sunan bilim insanlarına ve gazetecilere ilçeyi her yönüyle tekrar tanıttı. Çameli İlçesi Teknik ve Doğa gezisi Çameli Taş Konaklarının tanıtılmasıyla başladı. İlçeye bağlı Kızılyaka Mahallesi'nde bulunan Dr. Özcan Özçelik'in Karadağ Konağındaki müzesini ziyaret eden konuklar. İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde bulunan trakking rotalarını da gezdi. İlçeyle ilgili olarak uzan zamandır yapmayı planladıkları sempozyumun sonuna geldiklerini, sempozyumda 55 bildiri ve sunum yapıldığını anlatan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe tarımı ve turizmiyle ilgili sempozyumlar da düzenleyeceklerini söyledi.

İlçenin her yönüyle üç gün boyunca devam eden sempozyumda tekrar mercek altına alındığına dikkat çeken Başkan Arslan, "İlk gün Hayri Dev kültür merkezinde sunumlarımızı yaptık. 55 bildiri ve sunum yapıldı. Hepsi birbirinden değerli. İkinci ve üçüncü gün diğer sunumları tamamladık. Başarılı katılımı yüksek bir sempozyumu gerçekleştirdik. Teknik gezi ile Çameli tanıtımındayız. 60 ya yakın akademisyenimiz taş konaklarından başlayacağı, doktor beyin konağından Elmalıdaki rotalarımıza kadar her yeri gezeceğiz. Çameli'nin her yeri gezmeye değer, küçük bir kısmını bugün gösterebileceğiz. Sempozyumumuzu bitireceğiz. Ama sempozyumumuz bitmeyecek. Yürütme kurulundaki arkadaşlarımız Çamelili akademisyenler. Onlara şunu söyledim. Çameli'ye herkesin bir vefa borcu var. Bu sempozyum onun için önemli. Elimizdeki değerler gün gelecek yok olacak. Sempozyumda unutulmaya yüz tutmuş bölümler vardı" dedi.

"Bütün dünyadan ulaşabilsin diye bildirileri internete yükleyeceğiz"

Bildiri sunan herkese teşekkür eden Başkan Cengiz Arslan, "Tarihle coğrafyayla ilgili üç sunumda Çameli tarihini yeniden yazmış olduk. Osmanlı'da da Çameli nereye bağlıydı. Babun ve Likya ortasında kalmış. Burdur yöresi menteşe Fethiye bölgesinin arasında kalmış üçe bölünmüş bir coğrafya, gazi Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla Karaman ismiyle nahiye olmuş. 1930'lu yıllarda mahalleler köyler dahil olmuş. Elimizde akademik çalışmalar var. Ağız yapısıyla ilgili yerel dilimiz unutmak üzereydi ve hocalarımız tek tek çalışmışlar. Çameli nakış nakış dokunmuş. Bildiri sunan herkese teşekkür ediyorum. Kitabı basmadan sunumlar yaptık. Onlara süre vereceğiz ilaveler yapılınca kitaplar basılacak. Bütün dünyadan ulaşabilsin diye bildirileri internete yükleyeceğiz. Çameli tarihi ve kültürünü oradan öğrenecekler. Baştan beri istiyorduk. Pandemiden ara vermek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

"Tarım turizm çalıştayı yapmamız lazım"

Bir yılda 150'ye yakın endemik tür ile 600 bitki çeşidi tespit edildiğini belirten Başkan Arslan, "55 sunumun hepsini takip ettim. Her bildiride bilmediğimiz farklı konular ortaya çıktı. Çameli tarihi, bunu netleştirdik. Hangi Türk boyundan gelinmiş hepsi netleşti. Endemik bitkilerle ilgili Türkiye de endemikler Torosları takip ediyor. Bizde Torosların başındayız. Bir yılda 150'ye yakın endemik tür ile 600 bitki çeşidi tespit edildi. Türkiye ortalaması ve Denizli ortalaması yüzde 17 ise bizde yüzde 24'lerde hiç çalışma yapılmamış. Tarım turizm çalıştayı yapmamız lazım. Çameli de turizmde tarımda neler yapmalıyız bunu ortaya çıkartacağız. Bu işin sadece tarih boyutu yok ekonomik boyutu da var. Çameli ye ekonomik ne katabiliriz. Bunu çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.