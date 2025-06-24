Deprem Bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Yerinde Dönüşüm Çağrısı

(MALATYA) - Deprem bölgesindeki ticaret ve sanayi odaları "Yerinde Dönüşüm" başvuru süresinin uzatılmasını talep eden ortak bildiri yayımladılar. Bildiride, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projeleri, depremzede vatandaşlarımız için umut ışığı olmuştur. Ancak, belirlenen son başvuru olan 30 Haziran 2025 tarihi, sahada yaşanan gerçeklikler ve karşılaşılan zorluklar göz önüne alındığında, hak sahipleri için ciddi bir mağduriyet riski taşımaktadır" denildi.

Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Islahiye Ticaret ve Sanayi Odaları bir araya gelerek 30 Haziran'da sona erecek olan yerinde dönüşüm sürecinin uzatılmasını talep eden bir bildiri yayımladılar.

"Sahada yaşanan gerçekler göz önüne alındığında mağduriyetler yaşanacaktır"

Bildiri'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yaraların sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için büyük bir özveriyle çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yerinde dönüşüm projeleri, depremzede vatandaşlarımız için umut ışığı olmuştur. Ancak, belirlenen son başvuru tarihi olan 30 Haziran 2025 tarihi, sahada yaşanan gerçeklikler ve karşılaşılan zorluklar göz önüne alındığında, hak sahipleri için ciddi bir mağduriyet riski taşımaktadır.

"Tapu, miras, ruhsat işlemleri zaman alıyor"

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın bir bölümünün hala başka şehirlerde yaşamaya devam ettiği, hissedarların bir araya gelme sürecinin uzaması, tapu işlemleri, miras intikalleri, enkaz kaldırma süreçleri ve yeni yapılar için gerekli olan ruhsat başvuru süreçlerinde yaşadıkları zaman kayıplarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Özellikle birden fazla hissedarın bulunduğu mülklerde anlaşma süreçlerinin uzaması ve belediyelerdeki ruhsat işlemlerinin beklenenden daha uzun sürmesi, belirlenen sürenin yetersiz kalmasına neden olmakta ve mevcut başvuru süresini daha da kritik bir hale getirmektedir.

"Yerinde Dönüşüm projelerinin başarıyla tamamlanması hayati önem taşımaktadır"

Başvuru süresinin uzatılmaması halinde, birçok hak sahibinin bu haktan mahrum kalarak mağdur olmasına, yerinde dönüşüm projelerinin hedeflenen katılım oranına ulaşmasının zorlaşmasına, planlanan yeniden yapılanma çalışmalarının da aksamasına neden olacaktır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli konutlara kavuşması, ticari hayatın yeniden canlanması ve bölge ekonomisinin toparlanması için Yerinde Dönüşüm projelerinin başarıyla tamamlanması hayati önem taşımaktadır. Ancak, sahada yaşanan olağanüstü koşullar ve vatandaşlarımızın karşılaştığı büyük zorluklar göz ardı edilmemelidir.

"Deprem bölgesi oda ve borsaları olarak ortak bir sesle yetkililere sesleniyoruz"

Bu noktada, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Islahiye gibi depremden en çok etkilenen tüm bölge oda/borsaları olarak, ortak bir sesle yetkililere sesleniyoruz: Yerinde dönüşüm projeleri için belirlenen 30 Haziran 2025 son başvuru tarihi, yeniden değerlendirilmeli ve makul bir süreye uzatılmalıdır. Bu nedenle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ve ilgili tüm kamu kurumlarını, bu haklı çağrımıza kulak vermeye ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önleyecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyoruz. Başvuru süresinin uzatılması, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın umutlarını yeşertecek ve yeniden yapılanma sürecine ivme kazandıracaktır."