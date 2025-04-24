Deprem Sonrası Tedbirler ve Durum Değerlendirmesi - Son Dakika
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Yerel

Deprem Sonrası Tedbirler ve Durum Değerlendirmesi

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan artçı depremlerle ilgili bilgi vererek, can kaybı yaşanmadığını ve 101 bin vatandaşın barınma talebinin karşılandığını açıkladı.

24.04.2025 13:00
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şu ana kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi. Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadı, yaralı vatandaşımız da bulunmamaktadır" dedi. Depremden sonra yapılan çalışmalara da değinen Bakan Yerlikaya, "Toplamda 101 bin vatandaşımızın barınma talebi karşılandı. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmış, olası riskler titizlikle değerlendirilmektedir" diye konuştu.

İstanbul'da dün 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer yetkililer İstanbul'daki AFAD merkezinde durum değerlendirmesi yaptı. Toplantının ardından bakanlar basın mensuplarının karşısına geçerek açıklama gerçekleştirdi. Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin özellikle başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerinde hissedildiği belirterek, "Şu ana kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri artçı deprem sayısı 9. Depremden 26 dakika sonra, saat 13.15'te Türkiye Afet Müdahale Planı devreye girdi. Tüm afet gruplarının temsilcileri

AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde Ankara ve İstanbul olmak üzere toplandı. Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadı; deprem sebebiyle yaralı vatandaşımız da bulunmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i 'depremle ilgili acil yardım' talebiydi. AFAD tarafından İstanbul'a, 650 personel ve 148 araç görevlendirildi. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, akredite STK'larımızla birlikte ise toplam 903 araç ve 11 bin 481 personel görevlendirildi" dedi.

"Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır"

Barınma ile ilgili olarak 27 lojistik depo ve 54 cep deponun aktif hale getirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız dün gece camilerimizde; 50 bin vatandaşımız da okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırıldı. Yani toplamda 101 bin vatandaşımızın barınma talebi karşılandı. Türk Kızılayı İstanbul koordinasyonunda 38 belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte 36 ikram çadırı, 99'u Kızılay'a ait olmak üzere ikram aracı ama yine belediyelerinin hepsi Sivil Toplum Kuruluşlarımızın da bu noktada yine beslenme çalışma grubunun destek paydaşlarıyla birlikte toplam 286 araç ile bin 508 personel ve gönüllü sayısına ulaştık. 348 dağıtım noktasında 527 bini aşkın çorba, 16 bin ekmek, 400 binin üzerine ikram malzemesi, 55 bin kumanya, 400 binin üzerinde sıcak soğuk içecek ve 500 binin üzerinde su dağıtıldı. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmış, olası riskler titizlikle değerlendirilmektedir. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve Jandarmamız da sahalarda. Dışarıda kalan vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili dün gece bizim güvenlik birimlerimiz sabaha kadar onları beklediler. AFAD Deprem Bilim Kurulumuz da dün bir açıklama yayınladı. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımızın 112 Çağrı Merkezine bilgi vermelerini, olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmamasını vatandaşlarımızdan önleyici bir tedbir tavsiyesi olarak özellikle rica ediyorum. Lütfen; vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını tavsiye ediyoruz. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan, teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deprem Sonrası Tedbirler ve Durum Değerlendirmesi - Son Dakika

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