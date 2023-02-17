Kılınç'ın enkaz altındaki görüntüsüne İHA ekipleri ulaştı. Görüntülerde Kılınç'ın bir yatak üstünde durduğu, üzerine moloz yığınlarının olduğu ve sağlık ekiplerinin ilk müdahale yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Depremin 258'inci saatinde kurtarılan Neslihan Kılınç'ın enkaz altındaki ilk görüntüsüne İHA ulaşıldı - Son Dakika

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