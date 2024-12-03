Depremzede Aysel'in Umutları Tükeniyor - Son Dakika
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Depremzede Aysel'in Umutları Tükeniyor

Depremzede Aysel\'in Umutları Tükeniyor

Hatay'da depremde eşini ve kızını kaybeden Aysel Göçmen, protez sorunlarıyla mücadele ediyor.

03.12.2024 09:37
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Hatay'da depremde eşini, kızını ve bacağını kaybeden 54 yaşındaki Aysel Göçmen, 19 bin TL'sini kendisi ödediği ve devlet desteğiyle yaptırdığı protezindeki kusurların giderilmesi için Adana'da bulunan firmayla görüştüğünde, olumsuz cevap aldı. Yeniden yürüyebilmek için ikinci kez protez yaptıran kadın, hayallerine bir türlü kavuşamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmiş ve enkazdan sağ kurtarılan binlerce insan uzuv kaybı yaşamıştı. Depreme Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde 4 katlı binalarında yakalanan 54 yaşındaki Aysel Göçmen'in eşi Mehmet Avaz Göçmen enkazda kalarak vefat etti. Göçmen; depremde eşini ve başka bir binanın enkazında kalan 27 yaşındaki kızı Fatma Betül İsmetoğulları'nı kaybetti. Kendisi de enkazdan 6. günde kurtarılan Göçmen'in bir bacağı da ampute edildi. Tedavi sürecinin ardından protez bacak için Adana'da bir firmayla anlaşan ve 19 bin TL kendisi ödeyerek devlet desteğiyle protezini yaptırdı. Kendisini rahatsız eden ve yürüyemeyen Göçmen, protezin değişimi için firmayla görüştüğünde olumsuz cevap aldı. Aldığı cevap karşısında çaresiz kalan kadın ve yardımseverlerin desteğiyle yeni bir proteze kavuşan Göçmen, ikinci protezinin de kendisine geniş geldiğini söyleyerek yeniden yürüyemediğini dile getirdi.

"Beton parçaları bacağımın üstüne düştü ve oradan çıkamadım"

Depremin 6'ncı gününde kurtarılan Göçmen, "Depreme uykuda yakalandık. Uyandık ve deprem olduğunu anladık. Kaçmaya fırsatımız olmadı. Evin duvarlarından betonlar parça parça düşmeye başladı. Beton parçaları bacağımın üstüne düştü ve oradan çıkamadım. Depremde 6 gün enkazda kaldım. Deprem olduğunda eşimleydim. Yakınlarımdan kimse kalmadı. Eşim, kızım, yeğenlerim ve arkadaşlarım öldü. Depremde çok kaybım oldu" dedi.

"Adana'da protezi yapan firmayla yüz yüze görüştüm

Protezden memnun kalmadığını söyleyerek firmayla görüştüğünde, olumsuz cevap aldığını dile getiren Göçmen, "Deprem sonrası bacağıma Adana'dan 19 bin TL protez yaptırdım. Yapılan protez her taraftan batıyordu. Hiç kullanamadım. Protezi bir hayır kuruluşu tekrardan yaptı. Bu sefer de protez çok bol geldi. Protezden hiçbir netice alamadım. Düzgün ve iyi bir protez olursa yürüyebileceğimi umut ediyorum. Benim burada hayatım çok zor ve burada bana bakacak kimsem yok. Yalnız yaşıyorum ve bütün ailemi kaybettim. Yetkililerden daha rahat yaşayabileceğim bir yere yerleştirilmek ve yürümek istiyorum. İyi bir protezle normal hayatıma dönebilirim. Adana'da yaptırdığım protezi yapan firmayla yüz yüze görüştüm.. İlk protez her tarafından batıyordu ve iyi olmamıştı. Firma SGK'dan da parasını almış ama protez hiçbir işime yaramadı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzede Aysel'in Umutları Tükeniyor - Son Dakika

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