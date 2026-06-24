Depremzede Çifte Evlilik Kredisi Desteği

Hatay'da yaşayan depremzede Dilan ve Kadir Güler çifti, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan destekle yuva kurup evlat sahibi oldu. Antakya Belediyesi'nde görevli nikah memuru Niyazi Yalçın, kurum ile iletişime geçen vatandaşların yaş şartlarının değiştirilmesiyle ilgili taleplerinin olduğunu belirterek ilk evlilik şartı olması kaydıyla yaş sınırının 35 olabileceğini söyledi.

15 Mayıs 2024 tarihli 2024/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmiş ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi kapsamında 2024 ile 2028 aralığını kapsayan eylem planı kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirilmişti. İlk olarak deprem bölgesinde hayata geçirilen projeden çok sayıda çift faydalanmıştı. Proje ile 18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş aralığındaki çiftlere 200 bin TL destek sağlanıyor. 5 yıl içerisinde 2'nci çocuğu olan evli çiftlerin ise kalan tüm borçların silineceği öğrenildi. Hatay'da geride kalan süreçte evlilik kredisinden faydalanan çift sayısı 4 bin 437 oldu. Eğitim, iş hayatı ve ekonomik nedenlerle evliliğini ertelemek zorunda kalan vatandaşlardan yaş şartının değiştirilmesiyle ilgili çok fazla talep aldıklarını ifade eden Antakya Belediyesi'nde görevli nikah memuru Niyazi Yalçın, "Evlilik yaş ortalaması 20-35 yaş arası olduğu için 30 yaş üstü talepler çok oluyor" dedi.

Evlilik kredisi sayesinde yuvasını kuran depremzede Dilan ve Kadir Güler çifti, Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçirilmesinde emeği olan devlet yetkililerine teşekkür etti.

"İlk evlilik şartı olması kaydıyla yaş sınırı 35 olabilir"

Antakya Belediyesi'nde görevli nikah memuru Niyazi Yalçın, kurumu arayarak evlilik kredisi hakkında bilgi almak isteyen çiftlerin 30 yaş üstü için evlilik kredisi talebinde sıklıkla bulunduğunu ifade ederek, "Evlilik kredisi kapsamında ilk başladığında 150 bin TL destek sağlanırken devletimiz parayı artırarak 250 bin TL gençlere destek veriyor. 2 yıl sonra geri ödemeli ve faizsiz bir destek oluyor. Evlenmek üzere olan gençler gerek yüz yüze gerek telefonla arayarak evlilik kredisiyle ilgili bilgi alıyorlar. Şimdiki şartlara göre, 18-29 yaş arası, Türk vatandaşı olmak, çiftlerin iki asgari ücretinin 2.5 katını aşmaması, çiftlerin ilk evliliği olması, 2 ila 6 ay arasında nikah tarihi belli olunduktan sonra e-devlet üzerinden başvuru yapıp süreci başlatıyorlar. Gelen çiftlerin çoğu evlilik kredisinin 18-29 yaş arasında değil de ilk evlilik şartı olup 30 yaş üstü olmasını istiyor. Şehirde yaşayan insanlarda ilk evliliğin olması şartıyla yaş sınırı artırılmalıdır. Evlilik yaş ortalaması 20-35 yaş arası olduğu için 30 yaş üstü talepler çok oluyor. İlk evlilik şartı olması kaydıyla yaş sınırı 35 olabilir. Vatandaşların yararına olacak güzel bir proje olur diye düşünüyorum" dedi.

"Nikahımız 7 Ağustos'ta kıyıldı, bir ay süre sonra paramız hesabıma yattı"

Evlilik kredisinin kendilerine umut olduğunu söyleyen Dilan Güler, "Arkadaş aracılığıyla eşimle tanıştık ve sonra birlikte gezmeye gittik. Eşimle birbirimizi gördük ve beğendik. Eşim Libya'ya gittiğinde o sıra sevgiliydik. Eşim geldikten sonra düğünümüz oldu. Düğünümüzden bir süre sonra nikah kıyıldı. Devletimizin evlilik kredisinden yararlandık. Nikahımız 7 Ağustos'ta kıyıldı, bir ay süre sonra paramız benim hesabıma yattı. Evlilik kredisini tavsiye ederim. İki yıl sonra faizsiz kredisiz ödeme olacak. Her türlü size bir imkan veriliyor. Kendinize bir birikim yapabilirsiniz, bir ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Nasıl isterseniz değerlendirebilirsiniz zaten iki yıl sonra ödemesi olacak. Evliliği herkese tavsiye ederim. Ben eşimi çok seviyorum. Eşim de beni seviyor. Biz çok mutluyuz. Biz iki yıldır evliyiz. Bir buçuk yaşında kızımız vardı ve 4,5 aylık hamileyim" dedi.

"Her şey zamanla güzel olacak, en başta devletimiz olmak üzere çok teşekkür ederim"

Evlilik kredisi kapsamında verilen eğitimin hayatlarını etkilediğini belirten Kadir Güler, "Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu güzel bir program için çok teşekkür ederiz. Bize çok büyük katkı da sağladı. Evlilik öncesi ve sonrası olarak gayet güzel bir şekilde ilerledik. Programlardan kendimizi örnek alarak saygı, güven, özgüven, sevgi, hoşgörü ve karşılıklı empati kurarak eşimizle eğitimler aldık. Bu süreç içerisinde bir buçuk yaşında bir kızım var ve sonrasında eşim tekrar hamile oldu. Bundan önce bayağı sıkıntı yaşadık ve konteyner kentte kaldık. Şimdi çok şükür Allah'a kendi evimize çıktık ve yeniden bir düzen kurduk. Hayatta hiçbir şey olmaz demeyin. Evlilik kredisi bize bayağı bir destek oldu ve 150 bin TL geri ödeme faizsiz kredi çektik. Kimse evlilik konusunda korkmasın. Devletimiz her türlü bize desteği sağlıyor. Gerek kendi programlarıyla, gerek bizim ailemiz içerisindeki o etkileşim konusunda destek oluyor. Ben ve eşim 25 yaşındayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı programı 18 ila 29 yaş arası sınırı var. Şu an 250 bin TL'ye yakın bir destek sağlanıyor. Biz 150 bin TL çektik ama şu an destek 250 bin TL oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY