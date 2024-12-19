Depremzede Çocuklar Bremen Mızıkacıları ile Eğlendi

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Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında 132 depremzede çocuk, Bremen Mızıkacıları Müzikli Çocuk Oyunu etkinliğine katılarak keyifli zaman geçirdiler.

Deprem sonrası bölgede yaşayan çocukların hayatına dokunmak için Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında çocukların yüzleri gülmeye devam ediyor. Altınözü ilçesinde ikamet eden 132 depremzede çocuk, Kültür Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Bremen Mızıkacıları Müzikli Çocuk Oyunu etkinliğine katıldı. Çocuklar, oyunda keyifli ve verimli vakit geçirerek doyasıya eğlendiler. Gösterinin ardından çocuklara yemek ikram edildi. - HATAY