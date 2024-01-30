 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremzede Kadir Hösük: Hala Konteyner Verilmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzede Kadir Hösük: Hala Konteyner Verilmedi

6 Şubat depremlerinde evi yıkılan ve Pazarcık ilçesi Yukarımülk köyünde çadırda kalan depremzede Kadir Hösük, kendisine hala konteyner verilmediğini belirtti. Hösük, çadırda yaşadıklarını anlatarak, yağmur yağdığında üstlerinin aktığını ve eşyalarının suyun içinde kaldığını söyledi.

30.01.2024 - 12:52,
Abone Ol

BURHAN DEMİRCİOĞLU

6 Şubat depremlerinde evi yıkılan ve Pazarcık ilçesi Yukarımülk köyünde çadırda kalan depremzede Kadir Hösük, kendisine hala konteyner verilmediğini belirtti. Konteyner isteyen Hösük, "Çadırda kalıyoruz, eşyalarımız da kalmadı. Evimizde tüm yıkıldı, mağduruz. Yağmur yağdığı zaman üstümüz akıyor, altımıza su geliyor, rahatsız oluyoruz, ıslanıyoruz. Eşyalarımız suyun içinde kalıyor. Isınamıyoruz, ısıtıcılar ısıtmıyor çadırı" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde işinden dolayı 6 Şubat depreminden önce oğlunun yanına ikametgahını taşıyan Kadir Hösük'ün Yukarımülk köyündeki evi, depremde ağır hasar aldı, sonrasında ise ekipler tarafından yıkıldı. Hösük'ün ikametgahı Pazarcık ilçesinde olduğu için ne kira yardımından faydalanabildi ne de konteyner çıktı. Hösük, şu an köy meydanında kurulan çadırlarda yaşıyor.

"YAĞMUR YAĞDIĞI ZAMAN ÜSTÜMÜZ AKIYOR"

Kadir Hösük şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Yukarımülk köyünde 6 Şubat depreminde evimiz ağır hasar aldı. Evimiz yıkıldığından dolayı devletimiz sağ olsun bir çadır kurdu. Kira yardımı alamadık yani faydalanmadık vermediler. Köydeki evimi de AFAD yıktı. Çadırda kalıyoruz, eşyalarımız da kalmadı. Evimiz de tüm yıkıldı, mağduruz. Yağmur yağdığı zaman üstümüz akıyor, altımıza su geliyor, rahatsız oluyoruz, ıslanıyoruz. Eşyalarımız suyun içinde kalıyor. Isınamıyoruz ısıtıcılar ısıtmıyor çadırı."

Depremzede Kadir Hösük: Hala Konteyner Verilmedi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede Kadir Hösük: Hala Konteyner Verilmedi - Son Dakika


13:36
Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30
Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25
Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı
13:19
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada

Son Dakika
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30 Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25 Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı
13:19 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Ardahan'da Sibirya soğukları! Termometreler eksi 32 dereceyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 14:02:41. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzede Kadir Hösük: Hala Konteyner Verilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement