Depremzede sporcu, rekor kırarak Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Depremzede sporcu, rekor kırarak Türkiye birincisi oldu

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Osmaniyeli depremzede Hüseyin Kanat, Spor Toto 16 Yaş altı Kulüpler Şampiyonası'nda cirit atma dalında 64.55 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Deprem döneminde antrenman yapamayan Kanat, büyük bir başarıya imza attı. Antrenörü ise sporcusunun gelecekte daha da başarılı olacağına inanıyor.

08.07.2024 11:57
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- Depremzede sporcu, rekor kırarak Türkiye birincisi oldu

OSMANİYE - Osmaniyeli depremzede Hüseyin Kanat(15), Spor Toto 16 Yaş altı Kulüpler Şampiyonası'nda cirit atma dalında 64.55 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen, Spor Toto 16 Yaş altı Kulüpler Şampiyonası'nda, Osmaniyeli sporcu Hüseyin Kanat 64.55 metrelik derecesiyle kendi kategorisinde rekor kırarak Türkiye şampiyonu oldu. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye'de 2 ay boyunca atletizm pistinde kurulan çadır kentte kalan ve bu dönemde antrenman yapamayan Kanat, ilk yarışında Türkiye üçüncüsü, daha sonraki 2 yarışında Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kanat: "Deprem dönemi, 2 ay antrenman yapamadık"

En büyük hedefinin ay-yıldızlı formayla madalyalar kazanmak olduğunu söyleyen Hüseyin Kanat, "2 yıl önce okula antrenörümün gelmesiyle, beni seçmesiyle bu spora başladım. Sonra bir sene içinde sporcu eğitim merkezine girmeye hak kazandım, yatılı sporcu oldum. Sonra 4-5 Mayıs Nurullah İvak Atmalar Kupası Bursa'da ilk yarışımı yaptım, Türkiye üçüncüsü olarak sezonumu bitirdim. İlk yarışım U18 Türkiye Şampiyonası'nda U18 Türkiye Şampiyonu oldum. Sonraki yarışımda 16 Yaş altı Kulüpler Şampiyonası'nda 64.55 ile Türkiye rekorunu kırdım. Deprem dönemi, 2 ay antrenman yapamadık. Osmaniye'de atletizm pistinde kurulan çadır kent vardı, burada kaldık. Evde korktuk, tedbir amaçlı. Sonra antrenmanımız başladık. Mersin Seyfi Alanya'daki yarışıma gidemedim. Hedefim milli takım. Bu sene gidemedim yaşımdan dolayı. Avrupa şampiyonası, Balkan şampiyonası, dünya şampiyonası var. Bu yarışlarda madalya kazanmak istiyorum" dedi.

Yiğit: "Osmaniye'yi en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz"

Sporcusuna güvendiğini ve iyi bir antrenman programı uyguladıklarını söyleyen antrenör Mustafa Yiğit, "Sporcumuz Hüseyin Kanat, 27 Haziran'da yapılan 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak, Türkiye şampiyonu oldu. 64 metre 55 santim attı. Bu yaş grubunda daha önceki derece 63 metreydi. Biz bu dereceyi 1 buçuk metre geliştirdik. Seneye yıldızlar avrupa, yıldızlar dünya ve Balkan şampiyonası var. Sporcumuz da bu yarışmalarda hedeflediğimiz 65 metre ile 70 metre aralığı. Ekim ayında antrenmanlarımız başlıyor. Yaza doğru form dönemi başlıyor. Hüseyin'in bu dereceleri çok rahat atacağına inanıyorum. Sporcumuz gün geçtikçe kendini geliştiriyor. Bu şekilde Osmaniye'yi en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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