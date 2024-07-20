Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Şahin gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Şahin gözyaşlarını tutamadı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nden yararlanan vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada duygusal anlar yaşayan Şahin, uzuvlarını kaybeden vatandaşların başından geçen talihsiz olayları dinledi.

20.07.2024 15:50  Güncelleme: 16:01
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Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Şahin gözyaşlarını tutamadı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nden yararlanan vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Buluşmada, Başkan Fatma Şahin, çeşitli nedenlerle uzuvlarını kaybeden vatandaşların başından geçen talihsiz olayları dinlerken duygu dolu anlar yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çeşitli nedenlerle uzuvlarını kaybeden vatandaşlarla bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada Fatma Şahin göz yaşlarını tutamadı.

Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi 6 Şubat 2023'te yaşanan yıkıcı deprem sonrası, ortez ve protez ihtiyacı olan birçok vatandaşımız için "Eliniz, Kolunuz, Ayağınız Oluyoruz" Projesi başlatıldı. 2020 yılında başlayan bu proje, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliği ve 937 bin 500 Euro hibe desteğiyle mevcut merkezin kapasitesi genişletilerek Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi 2024 yılı şubat ayından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğiyle "Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz" Projesi ile depremden etkilenen 11 ildeki engelli bireylere beş milyon dolar hibe desteği sağlanarak medikal malzeme ve protez hizmetleri ücretsiz sunulmaktadır. Proje kapsamında toplam 12 bin 338 kişiye medikal malzeme dağıtımı, bin kişiye ise ortez protez desteği verilmesi hedeflenmektedir. Merkezimiz proje kapsamında 639 engelli afetzedeye umut olmuştur. Engelli bireyler, amputasyon sonrası tüm bakım ve tedavi süreçlerinde ücretsiz hizmet almaktadır.

Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Şahin gözyaşlarını tutamadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Şahin gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

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