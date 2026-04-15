Depremzedelerden Tahliye Kararına Tepki

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Yaşamkent-4 Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerden 20 Nisan'a kadar konteynerleri boşaltmaları istendi. Okulların kapanmasına kısa süre kala gelen tahliye kararına tepki gösteren depremzedeler, öğrencilerin eğitiminin yarım kalmaması için yetkililerden süre talep etti.

Konteyner kentte yaşayan depremzedeler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Hasan Canyurt, şunları söyledi:

"Devlet büyüklerimize, valimize rica ediyoruz. Burada çok sayıda öğrencimiz var. Bu öğrenciler şimdi yer değiştirirse, bir senenin emeği boşa gider. Bu emeğin boşa gitmemesi için büyüklerimizden rica ediyoruz; okul tatiline kadar burada kalalım. Herkes farklı bir şey söylüyor. Kimi 'elektriği keseriz' diyor, kimi 'suyu keseriz' diyor. Ben torunuma özel öğretmen tutmuşum. Bir yıllık emeği, iki ay için boşa gitmesin. Şimdi başka bir yere gitse ne ders düzeni sağlanabilir ne öğretmenle uyum yakalanabilir. İki ay için bir senenin emeği boşa gider. Bizi mağdur etmesinler."

"Tebligat bize geç ulaştı"

Gülten Demirkol ise valiliğe toplu olarak dilekçe verdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Valilik de bize bir iki gün içinde haber vereceğini söyledi. Tebligat pazartesi günü bize ulaştı. Tebligat tarihi 7 Nisan görünüyor ama bize 13 Nisan'da geldi. Tebligatta 20 Nisan'a kadar boşaltmamız gerektiği yazıyor. Açıkça belirtilmiş, boşaltılmazsa elektrik ve suyun kesileceği söyleniyor. Kesin bir şekilde uzatma olmayacağı ifade edildi. Biz de durumu valiliğe ilettik. Onlar da bir iki gün içinde geri dönüş yapacaklarını söylediler. Valilikten talebimiz şu: Özellikle öğrencisi olan aileler için süre uzatımı yapılması. Zaten bizim istediğimiz de bu; okul kapanıncaya kadar burada kalabilmek. Benim iki öğrencim var. Eğer MALET tarafına gönderilirlerse, oradan buraya okula gelip gitmeleri mümkün olmaz."

"İki ay mühlet istiyoruz"

Duygu Ateş de taleplerinin sınırlı olduğunu belirterek, "Bizim valimizden ve AFAD Genel Müdürlüğü'nden isteğimiz sadece şu: Okul kapanana kadar bize burada iki ay mühlet verilmesi. Benim iki öğrencim var. Durumumuz ortada. Burada dar gelirli aileler yaşıyor. Zaten imkanı olan insanlar ev tutar, kiraya çıkar. Bizim tek talebimiz bir-iki ay süre verilmesi. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

"Nereye gidelim?"

Ayten Kolaç ise henüz tamamlanmayan konutlar nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Ben Sakıbahçe 2 konutundayım, henüz bitmedi. Nereye gideceğim ben? Oraya 20 bin lira ödüyorum. Sadece okul tatiline kadar bekliyoruz. Bize müsaade etsinler Allah rızası için. Bize 'pazartesi çıkın' diyorlar. Nereye gidelim? Bize kim ev verecek? Allah rızası için yetkililerden iki ay süre istiyoruz. Bunları nereye gönderelim?" diye konuştu.

"Bize bir yol göstersinler"

Fatma Ulak da çocukların okula gittiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz ne yapacağız? Sahipsiziz; yerimiz yok, aylığımız yok. Bizi hiç değilse okul tatiline kadar idare etsinler. Gidecek bir yerimiz yok. Valiliğe gittik, AFAD'a gittik ama doğru dürüst bir bilgi verilmiyor. 'Suyu keseceğiz, elektriği keseriz, sizi ortada bırakırız' deniliyor. Biz ne yapacağız, nereye gideceğiz? Sahibimiz yok. Sahibimiz Allah. Başka kimsemiz yok. Benim evime önce 'yerinde' dediler. Sonra 'köye' dediler. Şimdi de rezerv alana çevirdiler. Daha bir kazma vurulmadı. Ben ortadayım. Eşim vefat etti, onun maaşından bana 15 bin lira maaş veriyorlar. Ben nereye gideyim? Bana bir yol göstersinler. Olacak iş mi bu bana? Çevre Bakanlığı'na gidiyorum 'bekle' diyorlar. AFAD'a gidiyorum 'bekle' diyorlar. Kaymakama gidiyorum 'bekle' diyorlar. Valiye gidiyorum 'bekle' diyorlar. Sonu nereye gidecek bu? Hiç Allah korkusu yok mu? Bize bir cevap versinler. Kapıya atıyorlar bizi, nereye gidelim? Taşınacağımız paramız yok ki, bir adam tutalım da taşınalım. Ben 15 bin lirayla ev mi tutayım, elektriği mi ödeyeyim, telefonu mu ödeyeyim, yiyeceği mi alayım? Allah rızası için ne yapayım? Evim vardı Barguzu'da, 300 metre ama daha kazma vurmadılar, yapılmadı da. 'Bekle' diyorlar."