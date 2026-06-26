Dulkadiroğlu Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek 23. Geleneksel Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali için geri sayım başladı. Ata sporunun yaşatılacağı festival, 28 Haziran Pazar günü Dereköy Şeref Eroğlu Güreş Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Festival kapsamında güreş müsabakaları saat 10.00'da başlayacak. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yaptığı davet çağrısıyla tüm vatandaşları Dereköy'de buluşmaya davet etti.

ATA SPORU DEREKÖY'DE YAŞATILACAK

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dereköy'ün Kahramanmaraş'ın önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Yıllardır ata sporu güreşin yaşatıldığı, pehlivanların er meydanına çıktığı bu özel geleneğin yeniden güçlü şekilde hayat bulacağını ifade eden Akpınar, festivalin Dulkadiroğlu Belediyesi öncülüğünde ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirileceğini söyledi. Kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çeken Başkan Akpınar, güreşin yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda ahlak, sabır, saygı ve nefis terbiyesi gibi değerleri de içinde barındırdığını vurguladı. Akpınar, "Milletleri ayakta tutan sadece yollar, binalar ve projeler değildir. Aynı zamanda kültürüne, tarihine ve değerlerine sahip çıkmasıdır. Güreş sadece bir spor değildir; ahlaktır, sabırdır, saygıdır ve nefis terbiyesidir. Asıl pehlivan rakibini değil, önce kendi öfkesini yenebilen, nefsine hâkim olabilen kişidir. Bu yönüyle güreş; gençlerimize karakter kazandıran, ahlak öğreten ve disiplin aşılayan çok kıymetli bir mirastır" dedi.

PEHLİVANLAR ER MEYDANINDA MÜCADELE EDECEK

Festival kapsamında Karakucak ve Şalvar Güreşleri başta olmak üzere çok sayıda pehlivan er meydanında mücadele edecek. Türkiye'nin farklı bölgelerinden sporcuların katılım sağlaması beklenen festivalde, binlerce vatandaşın güreş heyecanına ortak olması hedefleniyor. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak organizasyon hazırlıklarının tamamlandığını belirten Başkan Akpınar, festival alanının düzenlendiğini, güreş sahasının hazır hale getirildiğini ve misafirler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Festival süresince vatandaşlara geleneksel ikramlarda da bulunulacağı ifade edildi. Organizasyonun, hem ata sporunun yaşatılmasına hem de Dereköy'ün kültürel kimliğinin güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

AKPINAR'DAN VATANDAŞLARA DAVET

Başkan Mehmet Akpınar, başta Kahramanmaraşlı vatandaşlar olmak üzere protokol üyelerini, siyasi parti temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, muhtarları, spor camiasını ve tüm vatandaşları Dereköy Güreş Festivali'ne davet etti. Akpınar, "Gelin hep birlikte ata sporumuzun heyecanını yaşayalım. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu kültürü tanıtalım. Dereköy'de kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde güzel bir gün geçirelim" ifadelerini kullandı. Geleneksel Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali'nin şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Akpınar, er meydanına çıkacak tüm pehlivanlara başarılar diledi.

Haber: Mehmet Güngördü