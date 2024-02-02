Derik 47 Spor, Antalya\'da Galatasaray ile karşılaştı

- Hayallerinin takımına Antalya'da rakip oldular
Derik 47 Spor'un U12 futbol takımı, Galatasaray'ın U12 takımıyla karşılaştı
ANTALYA - Mardin Amatör Ligi'nde mücadele eden Derik 47 Spor Kulübü'nün U12 futbol takımı, Antalya'da katıldığı bir turnuvada Galatasaray U12 ile karşılaştı. Derik 47 Sporlu futbolcuların heyecanı kameralara yansıdı.
Antalya'da her yıl geleneksel hale getirilen Antalya BDSPOR Tatil Cup, bu yıl Aksu ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirildi. Turnuvaya, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olmak üzere Süper Lig ve diğer alt liglerin kulüplerinden yüzlerce 10-11-12 yaş kategorilerinde futbolcu katıldı. Turnuva renkli görüntülere sahne olurken, Güneydoğu'dan organizasyona katılan Mardin Direk 47 Spor Kulübü U12 takımının futbolcuları, turnuvanın ilk maçını Galatasaray ile oynadı. Maçı sarı-kırmızılı takım farklı kazandı.
Derik 47 Spor Kulübünü küçük futbolcularından Rezzan Dıldar Kızıl, ilk kez Galatasaray ile oynadığını belirterek, heyecanlandığını söyledi. Takım olarak Galatasaray'ı tuttuğunu vurgulayan Furkan Kavak da sarı kırmızılı kulüple ile oynamanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Maç çekişmeli geçiyor. 1-0 yenik durumdayız. Ama daha 15 dakika var. Atabilme şansımız da var" dedi.
Derik 47 Spor Teknik Sorumlusu Can Palamut ise maç sonunda yaptığı açıklamada, "Yol yorgunluğu da vardı. Bir de Galatasaray'ın isminin de olmasından dolayı çocuklarında ayakları pek gidemedi. O heyecanda vardı. İlk maçımızda. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlara daha iyi motive olup maçları kazanmak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.
Derik Kaymakamı ve Derik Belediye Başkan Yardımcısı Evren Çakır'a da teşekkür eden Can Palamut, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizi buraya gönderip, turnuvada kendimizi ispatlamamız için imkan sağlayan Evren Çakır'a da buradan sonsuz teşekkürler. Kendisi bize her türlü maddi imkanları sunup, bu turnuvaya gönderdi. Kaymakam beye şükranlarımı iletiyorum."
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
KARS'ta 3 yıl önce evlerinde ruhsatsız tabanca ile başından vurulan ve intihar ettiği öne sürülen kız çocuğu B.K.'nin (13) töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Ailenin aldığı kararla 'namus meselesi' bahanesiyle öldürüldüğü belirlenen B.K.'nin gözaltına alınan babası ve ağabeyi tutuklandı, annesi ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.
CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Metin, partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman karşılaşacağı zorlukları tahmin ettiğini belirterek, sürece devam etmenin daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle adaylıktan çekildiğini dile getirdi. Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacak ve partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çubuk Adliyesi'ne ifade veren Aysever, serbest bırakıldı.
Son Dakika › Yerel › Derik 47 Spor, Antalya'da Galatasaray ile karşılaştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?