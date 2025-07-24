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DES'ten Toplu Sözleşme Uyarısı

DES\'ten Toplu Sözleşme Uyarısı
24.07.2025 14:38
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İshak Çelebi, toplu sözleşmelerin memur ve emekli maaşlarını koruması gerektiğini belirtti.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, Ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme pazarlığının geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda hezimet ile sonuçlanmaması gerektiğini söyledi.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, "yapılan toplu sözleşmelere göre milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisi yoksulluk sınırı altında maaşlara mahkum edildi. Bu durum ekonomik krizle birlikte reel enflasyon oranlarındaki artış nedeniyle memurlar daha derinlemesine bir yoksulluğa itildi. Bu nedenle milyonlarca aileyi ilgilendiren Toplu Sözleşme için yetkili sendika temsilcilerini dikkatli ve ciddi olmaya, memurun ve emeklisinin hakkını korumaya hükümeti de insaflı olmaya davet ediyorum" dedi.

Reel enflasyon memur zamlarını ezdi geçti

DES Genel Başkanı Çelebi, açıklamasında şunları söyledi; "TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre memur ve emeklilere yapılan maaş artışları yetersiz kalmış, memur ve emeklisinin maaşları reel enflasyon karşısında erimesine, hergeçen gün yoksullaşmasına yol açmıştır. Memur ve emeklilerinin uğradığı bu zararın telafisi için toplu sözleşme süreci önemli bir fırsattır. Bu fırsatı hem yetkili sendikaların hem de hükümetin insaf ve vicdan ile hareket edip çok iyi değerlendirmesi gerekiyor"

Memur mağdur edildi

Mutfakta ve zorunlu, zaruri ihtiyaçlarda gerçekleşen enflasyonun memur ve emeklisinin aldığı maaş artışının üzerine çıktığını herkesin gördüğünü belirten Çelebi, "Bunu dünya alem biliyor. Bu nedenle ve yaşanan mağduriyetin telafisi anlamında bu yıl Ağustos ayında yapılması gereken toplu sözleşmelerin bu talep ve haklı baskılar doğrultusunda sonuçlanmasını istiyoruz. Aksi halde memur maaş zammının unvanlar itibariyle memurlara çok düşük oranlarda yansıması durumu ve enflasyon artış oranının yapılan zammın üzerinde gerçekleşmesi hali gelecek yıllarında da memurların mağduriyetine neden olmaya devam edecektir"

İşte çalışanların talepleri

Vergi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini vurgulayan Çelebi, taleplerini şöyle sıraladı, "Çalışan ile emekli arasındaki maaş farkı giderilmelidir. Çalışırken alınan tazminatlar taban maaşa yansıtılarak çalışanların emekli olmasının önünü açılmalı, yeni istihdam oluşturulmalıdır. Kamuda hem büyük bir israfı engelleyecek hem de demokratikleşmenin önünü açacak olan E-Devlet üzerinden sendikalara üyelik ve istifa işlemleri gerçekleştirilmesi için gerekli kanuni düzenlemeler ivedilikle yapılarak tasarruf sağlanmalıdır. Enflasyon farkları her ay hesaplanarak maaşlar yeniden revize edilmelidir. Aile bütünlüğü içim önemli olan yarı zamanlı çalışma biçimi çalışanlar maaşlarından feragat ettirilmemeli, özlük hakları korunmalıdır. Özüre bağlı yer değiştirmelerde çalışanlar mağdur edilmemelidir. Emek sömürüsüne neden olan ücretli öğretmenlik, usta öğreticilik, PICTES öğretmeni gibi uygulamalar kaldırılmalı, herkes güvenceli ve kadrolu istihdam edilmelidir. Eğitimde şiddete karşı güvenlik hizmetleri her kurumda hayata geçirilmeli ve ayrıca okulların temizlik hizmetlerine dair önlemlerde önemle alınmalıdır. Tüm öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir maaş ikramiye verilmelidir. Eğitim-Öğretim yılı başında tüm eğitim çalışanlarına en az asgari ücret düzeyinde bir eğitime hazırlık ödeneği verilmelidir. Eğitim çalışanları için daha önce söz verilen 1/4 dereceye gelenlere 3600 Ek gösterge verilmelidir. Eğitimin diğer bir paydaşı olan özel sektörde çalışan öğretmenlerin özlük ve ekonomik hakları bakanlık tarafından güvenceye alınmalı, serbest piyasa söylemine sığınarak emek sömürüsü engellenmelidir. Ek ders ücretleri güncellenerek 1 ek ders ücreti net 500 TL olmalıdır. CİMER gibi şikayet mercileri ya kaldırılmalı ya da devlet memurunu koruma kanunu çerçevesinde asılsız şikayet ve ihbarları yapanlara cezalar olmalıdır. Tüm eğitim çalışanlarına verilen banka promosyonları MEB tarafından merkezi olarak yapılmalı, taşrada çalışan eğitim çalışanları mağdur edilmemelidir. Eğitim camiasında büyük mağduriyetlere yol açan mülakat uygulaması kaldırılmalıdır. Sosyal devlet gereği sağlıklı bireyler yetişmesi adına çocuk Kira, kreş gibi aile kurumunu güçlendiren destekler günümüz koşullarına göre güncellenmesi taleplerimiz arasındadır" - ERZURUM

Kaynak: İHA

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