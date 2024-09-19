Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Bakanlarla Proje Görüşmesi Yaptı

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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ankara'da bakanlarla bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ankara'da bakanlarla bir araya gelerek ilçede hayata geçirilmesi planlanan çeşitli projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamlarında ziyaret eden Ulupınar," Ziyaret ettiğimiz bakanlarımıza ilçemiz ve çevresi hakkında bilgiler aktardık. Bakanımız İbrahim Yumaklı'dan ilçemize yeni bir Belediye Hizmet Binası yapılması için Devrek Devlet Hastanesi'nin yanında bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 57 dönümlük arazinin devri talebinde bulunduk. Yapılması planlanan yeni hizmet binasında, Kaymakamlık, Belediye Hizmet Binası, Vergi Dairesi, Tarım Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük olmak üzere bütün kamu kurumlarının tek çatı altında toplanması konusunda talepte bulunduk. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik diyen Ulupınar," İlçemiz trafik akışının daha sağlıklı ve güvenli olabilmesi için Devrek çevre yolu ve Eğerci yol ayrımı ile Hışıroğlu Bölgesi arasındaki Ankara Asfaltının peyzaj çalışmalarının Karayolları tarafından yapılması noktasında ayrıca Ereğli yolunda menfez çalışmaları mevcut bunların su bağlantılarının yeni bir heyelana sebep vermemesi için Filyos Çayına kadar bağlantılarının yapılmasını talep ettik. ve yine Hışıroğlu Bölgesinde Üniversitemize açılan Ömer Halisdemir Köprüsünün bağlantı yollarının sıcak asfalt yapılmasını ve kavşak çalışması yapılması hususunda taleplerde bulunduk. Görüşmelerimiz gayet çok güzel ve olumlu bir şekilde karşılayan bakanlarımıza şahsım adına ve ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve takipçisi olacağız projelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız ve çalışmalar taleplerimiz doğrultusunda önümüzdeki günlerde hızlanacak ve İnşallah olumlu olarak sonuçlanacaktır. Bizlere yakın iğlilerini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu 'na, Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu'na ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm mücadelemiz Devrek için devam ediyor" diye konuştu. - ZONGULDAK