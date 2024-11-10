Devrek'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Devrek'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

Devrek\'te 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Programı Düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinliklerle anma programı gerçekleştirildi. Tören, protokol heyetinin katılımı ile Cumhuriyet Alanı'nda yapıldı.

10.11.2024 11:26  Güncelleme: 11:27
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Devrek'te 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü nedeniyle hazırlanan anma programı protokol heyetinin katılımı ile Cumhuriyet Alanında gerçekleştirildi. Törenlere Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Garnizon Komutanı Öğretmen Yüzbaşı Aykut Erdogdu, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın Cumhuriyet Alanında bulunan anıta çelenk sunulmasıyla başlandı. İki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

10 Kasım programlarına Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam edildi. Düzenlen programda Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, garnizon Komutanı Öğretmen Yüzbaşı Aykut Erdoğdu, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, daire müdürleri, askeri erkan, öğretmenler öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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