Devrek'te çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan yangında, 3 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Devrek ilçesi Yeni Mahalle Çay Sokak'ta meydana geldi. Üç katlı ahşap bir binada nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.