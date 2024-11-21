Dezenformasyonla Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Dezenformasyonla Mücadele Protokolü İmzalandı

Dezenformasyonla Mücadele Protokolü İmzalandı

Mersin'de, dezenformasyonla mücadele için önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

21.11.2024 13:11
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Mersin'de, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TRT Çukurova Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 'Kurumlar Arası Dezenformasyonla Mücadele İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Pehlivan, Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, dezenformasyon kelimesinin 'bilginin çarpıtılması' anlamına geldiğini söyledi. Bu konunun özellikle dijitalleşme çağında teknolojinin artık yapay zeka boyutuna geldiği bir ortamda giderek çok daha fazla önem kazandığını ve karşı mücadeleyi gerektiren bir alan haline geldiğini belirten Pehlivan, günümüzde çok hızlı bir bilgi akışı olduğuna işaret ederek, "Bu bilgi akışının yoğunluğu, fazlalığı, bilginin güvenilirliğini de sorgulamamıza neden oluyor. Bu konuda yapılan ölçümlemelerde, yanlış veya yalan bilginin, doğru bilgiden 6 kat daha hızlı bir şekilde yayıldığı görülmektedir. Bu tespit dezenformasyon karşısında doğru bilginin yayılması ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili ne kadar yoğun bir mücadele verilmesinin gerektiğini ortaya koyuyor" dedi. Bu konuda İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğunu hatırlatan Pehlivan, "Bizlerin de bulunduğumuz yerde, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bu süreçte doğru bilginin yerinde ve zamanında ilgililerine, kamuoyuna ulaşması konusunda gayret sarf etmemiz gerekmektedir. Bu çalışmaları da bütüncül bir anlayışla iş birliği ve koordinasyon içerisinde hayata geçirmemiz icap etmektedir" diye konuştu.

"Dezenformasyonla her seviyede mücadele etmek gerekmektedir"

Dezenformasyon konusunun, bilginin deforme edilip kullanılmasıyla maddi çıkar elde edilmesi, 'tık avcılığı' denilen beğenilerin çoğaltılması ve bu anlamda birtakım kazanımlar elde edilmesinin ötesinde, ulusal ve uluslararası bir güvenlik sorunu haline de gelmeye başladığın dikkat çeken Pehlivan, şöyle devam etti: "Neticede dijital platformlarda yayılan yanlış bilgi ülkelerin adeta huzurunu, güvenliğini ve sistemlerini dahi etkiler vaziyete ve seviyeye ulaşmıştır. Bu durum, konunun ne kadar kritik olduğunu da ortaya koymaktadır. Buna her seviyede karşı bir duruş sergilemek ve dezenformasyonla her seviyede mücadele etmek gerekmektedir. Biz de ilimizde, bu protokole imza atan kurum ve kuruluşlarımızla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü ile iletişim ve iş birliği içerisinde eğitimler düzenlemek suretiyle bu çalışmaları devam ettireceğiz. İmzalanan protokol ile dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve toplumun genelinde nasıl daha 'sorumlu' medya okuryazarı ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmek amaçlanmaktadır."

Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü imza törenine, Vali Pehlivan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, TRT Çukurova Müdürü Fatih Doğru, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dezenformasyonla Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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