Didim\'de 5. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri başladı

Didim Belediyesi ve Livaneli Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Didyma 5. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Apollon Tapınağı'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Etkinlik, kültür, sanat ve düşünce dünyasının önemli isimlerini Didim'de buluşturdu.

Açılış programı Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Yazar ve Besteci Zülfü Livaneli, Türkiye Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Livaneli Vakfı'nın İlk Genel Sekreteri Şule Bucak'ın konuşmaları ile gerçekleştirilirken etkinliğe ilçe protokolü de katılım sağladı. Açılış konuşmasında Didim'in yalnızca bir turizm kenti değil, insanlık tarihinin düşünce ve aydınlanma yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Miletos'ta binlerce yıl önce başlayan sorgulama ve akıl yürütme geleneğinin bugün de insanlığa ışık tuttuğunu söyledi.

Başkan Hatice Gençay, "Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'ni, aklın büyük yolculuğunun başladığı Didim'de gerçekleştiriyoruz. Miletos'un insanlığa bıraktığı en büyük armağanlardan biri düşünceye giden yolu açmak, aklın özgürleşeceği yolun ilk taşlarını döşemektir" dedi.

Konuşmasında edebiyatın yalnızca bir sanat alanı olmadığını, aynı zamanda vicdanın, empatinin ve itirazın dili olduğunu ifade eden Başkan Hatice Gençay, Akdeniz'in farklı kültürleri buluşturan ortak mirasının barışın ve birlikte yaşamın en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ise konuşmasında Didim ve çevresinin dünya düşünce tarihindeki yerine dikkat çekti. Didim ve çevresinin yüzyıllar boyunca felsefenin, bilimin ve edebiyatın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Karayalçın, özgür düşüncenin gelişmesinde baskıdan uzak toplumsal yapının önemine değindi. Bölge insanının kültürler arasında barışı ve diyaloğu önceleyen yaklaşımının da bu tarihi birikimin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Yazar ve Besteci Zülfü Livaneli konuşmasında, Apollon Tapınağı ile Miletos arasındaki tarihi ilişkiye dikkat çekerek, insanlık tarihinin en önemli fikri kırılmalarından birinin bu coğrafyada yaşandığını söyledi. Bir yanda inanç ve vahiy merkezlerinin, diğer yanda ise insan aklıyla evreni ve doğayı anlamaya çalışan düşünürlerin bulunduğunu ifade eden Livaneli, Miletos'tan başlayan sorgulama geleneğinin yüzyıllar sonra aydınlanma düşüncesine kadar uzandığını belirtti. Konuşmasının devamında Cumhuriyetin kurucu değerlerine de değinen Livaneli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir yapıyı ayakta tutan 'kilit taşı'na benzeterek Cumhuriyetin toplumun ortak yaşamını bir arada tutan temel unsur olduğunu ifade etti.

Livaneli Vakfı'nın İlk Genel Sekreteri Şule Bucak ise konuşmasında Apollon Tapınağı ile Miletos arasındaki tarihi ilişkiye değinerek Didim'in yalnızca bir inanç merkezi değil, aynı zamanda düşünce, bilim ve demokrasi tarihinin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Bucak gerçekleştirilen etkinliğin Didim'in tarihi birikimiyle güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, bu coğrafyanın özgür düşünce ve oluşturuculuk üzerine yürütülecek tartışmalar için özel bir zemin sunduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Yunan sanatçı Betty Harlafti, Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Ferhat Livaneli'nin gitarda, Ali Koç'un piyanoda ve Hakan Güven'in kemanda yer aldığı mini konser, Apollon Tapınağı'nın tarihi atmosferinde izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Didyma 5. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek konferans oturumları ve kapanış programıyla devam edecek. - AYDIN