Didim Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesi caretta carettayı kurtardı

Aydın'ın Didim ilçesinde Manastır Koyu'nda kıyıya çıkan ve yönünü şaşırarak balçıklı alana ilerleyen bir caretta caretta, Didim Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle iki çakalın saldırısından kurtarıldı. Olayın ardından bölgede tespit edilen caretta caretta yuvası ise ilgili kurumların iş birliğiyle koruma altına alındı.

Gece saatlerinde çevre sakinlerinden gelen ihbar üzerine Manastır Koyu'na ulaşan Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağasının denize dönmek yerine balçık ve çamurla kaplı alana yöneldiğini tespit etti. Yapılan gözlem sırasında makilik alandan çıkan iki çakalın caretta carettayı çevrelemeye çalıştığını fark eden ekipler, fenerlerle ışık tutup yüksek ses çıkararak çakalları bölgeden uzaklaştırdı. Böylece caretta carettanın zarar görmesi önlendi. Bir süre balçıklı alanda ilerleyen caretta caretta, daha sonra yeniden kumsala ulaştı. Ancak bulunduğu noktanın eğimi nedeniyle denizi göremediği değerlendirilen deniz kaplumbağası, belediye ekipleri tarafından güvenli şekilde denize ulaşabileceği noktaya yönlendirildi. Suya kavuşan caretta caretta kısa süre içerisinde doğal yaşam alanına döndü.

Yuva koruma altına alındı

Olayın ardından bölgede inceleme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, caretta carettaya ait bir yuva tespit etti. Yumurtaların bulunduğu belirlenen yuva, Didim Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği ile EKODOSD ekiplerinin koordinasyonunda kafeslenerek koruma altına alındı.

"Doğadaki her canlıyı korumak ortak sorumluluğumuz"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, olayla ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin yalnızca kentin yaşam kalitesini değil, doğal yaşamı da korumaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek şunları söyledi: "Caretta carettalar, Didim'in doğal mirasının en önemli parçalarından biridir. Ekiplerimizin dikkatli ve hızlı müdahalesi sayesinde bir canlının daha yaşamını güvenle sürdürmesine katkı sağladık. Ardından tespit edilen yuvanın koruma altına alınması da gelecek nesiller açısından büyük önem taşıyor. Didim Belediyesi olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ile EKODOSD başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde doğal yaşamı korumaya devam edeceğiz. Bu süreçte duyarlılık göstererek ihbarda bulunan halkımıza da teşekkür ediyorum." - AYDIN