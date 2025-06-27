Didim'de Kaçak İmalat Yapan Otel Yeniden Mühürlendi - Son Dakika
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Didim'de Kaçak İmalat Yapan Otel Yeniden Mühürlendi

Didim\'de Kaçak İmalat Yapan Otel Yeniden Mühürlendi
27.06.2025 16:26  Güncelleme: 16:28
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Didim'de yaz sezonunun başlaması ile birlikte ruhsatsız faaliyet gösteren bir otel, yangın güvenliği eksiklikleri ve kaçak inşaat nedeniyle mühürlendi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, misafirlerin can ve mal güvenliğini korumak için kaçak imalatlara karşı sıkı denetim yapılacağını açıkladı.

Türkiye'nin gözde turizm kentleri arasında yer alan Didim'de yaz sezonunun başlaması ile kaçak ve izinsiz imalat yapması nedeniyle mühürlenen ve bu sebeple işyeri açma ruhsatı iptal edilen, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren otel, Didim Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Altınkum Mahallesi'nde geçerli bir çalışma ruhsatı olmayıp, bina çatı örtüsünün kaldırılıp betonarme tabliye yapılarak kaçak bir kat yapıldığı, yapılan kaçak katın üzerine çatı imalatı ve betonarme asansör kovası imalatı yapıldığı tespit edilmiş olup; misafirlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden, yangın tedbirlerine karşı eksiklikleri bulunan ve daha önceden mühürlenmesine rağmen müşteri kabul eden bir otel Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tekrar mühürlenerek faaliyetlerinden men edildi. Mühürleme işlemi sırasında, emniyet personelleri ve zabıta personelleri ile oteldeki odaları kontrol ederek müşterileri bir tehlikede zarar görmemeleri için tahliye etti.

Mühürleme işleminin ardından konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Turizm sezonun açılması ile birlikte ilçemize gelen vatandaşların daha iyi ve güvenli şartlarda tatil yapmaları için çalışıyoruz. Geçtiğimiz zamanlarda kaçak imalatları nedeniyle mühürlenip, çalışma ruhsatı iptal edilen ve bu sebeplerle mühürlenen otel, otel yetkilileri tarafından yasaya aykırı bir şekilde, misafirlerinin can ve mal güvenliği hiçe sayılarak mührün kopartılarak müşteri kabul ettiğini tespit ettik. Zabıta ekiplerimiz çalışma ruhsatı olmaması, misafirlerinin mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürmesi ve hatta yangın tedbirlerine almayan, eksiklikleri bulunan oteli yeniden mühürledi. Misafirlerimizi hayatlarını tehlikeye atacak önlemlerin alınmadığı otellere geçit vermeyeceğiz. İddia edilenin aksine, otelin işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali hakkında herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmamaktadır. Her zaman hukuka uygun hareket eden Belediyemiz, bu konuda da gerekli hassasiyeti göstermektedir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de Kaçak İmalat Yapan Otel Yeniden Mühürlendi - Son Dakika

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