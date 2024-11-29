Didim\'de Turizm Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de Kaymakamlık öncülüğünde, Didim Belediyesi işbirliği ile Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından turizm koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ADÜ Didim MYO Müdürü Nimet Çavuş, DİTAB Başkanı Simge Kamacı, siyasi parti temsilcileri, Belediye meclis üyeleri, Oda başkanları, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile turizmciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Hatice Gençay yaptı.

Gençay konuşmasında Didim'in hak ettiği yere gelmesi noktasında kurumlarla birlikte çalıştıklarını ifade ederek "Biliyorsunuz ki Didim 3T üzerine kurulmuş olan bir şehir. Turizmin, tarımın ve tarihin bir arada olduğu bir yer ve bunun üçünün birlikte nasıl daha ileriye götürebiliriz? Didim'de yaşayan kurum, kuruluş ve halkın turizmden nasıl faydalanması gerektiğiyle ilgili nasıl çalışmalar yaparız? Bununla ilgili DİTAP'la birlikte beraber çalışmalar yürütüyoruz. Bize destek veren Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün izleyeceğimiz konularla ilgili biraz sonra DİTAB Başkanımız Simge Hanım bilgi verecek. Bu konuyla ilgili sizlerin de tabii ki öneri ve düşünceleriniz mutlaka olacaktır. Bizlere katkı sağlayacaksınızdır. Sizlerin fikirleri, sizlerin düşünceleri bizler için çok önemli. Didim'in hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Bununla ilgili de hepimizin o taşın altına elini koyması gerekli. Belediye olarak bizler bunu başlatıyoruz. Sizlerden de destek istiyoruz" dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir Didim'in yerinin ayrı olduğunu ifade ederek "Ben daha önceki toplantıda da söyledim. Benim ilk göz ağrımdır. Geniş pencereden açılım yaparsam 2024 yılı 4 milyon 958 bin bu ay itibariyle turist girişimiz vardır, misafirlerimiz gelmiştir. Bunun ortalamaya vurursak üçte biri Didim. Üçte ikisi Kuşadası. Bu rakam yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Bazı sorunlarımız var. Ben buna hiç girmeyeceğim. Siz benden daha iyi biliyorsunuz" diyerek EMITT fuarında elde edilen başarıyı anlattı.

Didim Kaymakamı Kazım Can Kuruca ise Didim'in tanıtılması noktasında çabalara değinerek "Bizlerin turizmin bütün paydaşları olarak ortak çalışabileceğimiz bir platforma ihtiyacımız var. Bu bünyede bunu devam ettireceğiz. Kimler olacak bunun içerisinde derseniz başta Sayın Valimizin yönetiminde ilimizin bütün kurumları bize destek vermeye hazır. İlçe içerisinde bizim kaymakamlığımızın idaresinde ve koordinesinde bütün kamu kurumlarımız bu yolda Didim'in turizm incisi olması yolunda bu şekilde beraberce çalışmaya hazır. Bunun dışında siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin, turizm derneğimizin, gezi teknecileri derneğimizin, bütün derneklerimizin aynı yolda, aynı doğrultuda beraberce çalışmaya hazır olduğunu biliyor, görüyoruz. Ortak karar alacağız ama aldığımız kararın arkasında da hep beraber duracağız. Biz beraberce yol yürüyor olacağız. Aslına bakarsanız bunu yapmaya başladık. Beraberce oturup yol haritamızı çiziyor olacağız" dedi.

Ardından konuşan Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Simge Kamacı slayt eşliğinde hazırlanan projeler ve hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Kamacı "Birlikte daha güçlü daha güzel" sloganıyla projeler hazırlandığını ifade ederek "Projelerimizi ve çalışmalarımızı başlıklar altında topladı. Bunlar "Fuarlar, dergiler ve sosyal medya tanıtımları, Godidim.com üzerinden tanıtım, Didim Kültür Festivali, Sanal gerçeklik projesi ve Tenis Spor Kompleksi" olarak hazırladık" dedi.

Kamacı konuşmasında başlıkları altındaki çalışma ve projelerle ilgili detaylı bilgiler aktardı; ardından çalıştaya katılan katılımcılar öneri ve sorunlarını anlattı. - AYDIN