Didim'de Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
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Didim'de Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Yapıldı

Didim\'de Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Yapıldı

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, 8 yıl aradan sonra Didim'de gerçekleştirildi. 11 ilden 24 kulüp ve 108 sporcunun katıldığı yarışmada, Ada Sualtı Spor Kulübü erkeklerde şampiyon oldu. Kadınlarda ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Kulübü tek başına şampiyonluğa ulaştı.

11.05.2025 00:23  Güncelleme: 00:26
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Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, 8 yıl aranın ardından yeniden Didim'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu öncülüğünde, Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen şampiyonada nefes kesen anlar yaşandı.

Son olarak 2017 yılında gerçekleştirilen şampiyona, bu yıl Didim açıklarında yeniden hayat buldu. Sabah saatlerinde Altınkum İskelesi'nden teknelerle denize açılan sporcular, belirlenen alanlarda zıpkınla balık avına çıktı. 11 ilden gelen 24 kulübün 27 takımı, 108 sporcu ile 5 saat boyunca su altındaki en değerli av için mücadele etti. Yarışma sonunda kıyıya getirilen balıklar, jüri heyeti tarafından puanlamaya tabi tutuldu. En yüksek puanı getirecek türler üzerinden yapılan değerlendirmeyle dereceye girenler belirlendi.

Şampiyonluk kupaları sahiplerini buldu

Yarışma sonunda erkeklerde Ada Sualtı Spor Kulübü şampiyon olurken, İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Kulübü ikinci, İstanbul Su Sporları Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise diskalifiye nedeniyle tek başına kalan İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Takımı, şampiyon ilan edildi. Didim'i temsilen yarışan Didim Belediyespor Spor Kulübü, mücadeleyi 8. sırada tamamladı.

Milli Takım adayları da belirlenecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Danışmanı ve Genel Direktörü İrfan Kara, ödül töreninde yaptığı açıklamada, başarılı sporculardan oluşacak Milli Takım aday kadrosunun önümüzdeki günlerde duyurulacağını belirtti. Ayrıca, Mısır'da gerçekleştirilen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) seçimlerinde Federasyon Başkanı Kadir Sağlam'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesiyle, Türkiye'nin sualtı sporlarında uluslararası düzeyde söz sahibi konuma geldiğini vurguladı.

Şampiyona renkli görüntülere sahne oldu

Ödül törenine Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, TCSG 21 Bot Komutanı Üsteğmen İsmail Çilingir, Sahil Güvenlik Didim Kolluk Destek Tim Amiri Teğmen Ahmet Kemal Öcal, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu, kulüp temsilcileri, hakemler ve sporcular ile aileleri katıldı.

Didim açıklarında gerçekleşen prestijli organizasyon, hem yarışmacılar hem de izleyiciler açısından unutulmaz bir sualtı şölenine dönüştü. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika

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