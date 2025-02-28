Dijital İnovasyon Merkezi Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Yerel

Dijital İnovasyon Merkezi Sözleşmesi İmzalandı

Dijital İnovasyon Merkezi Sözleşmesi İmzalandı

Batı Marmara EDIH projesi için sözleşme imzalandı, başarı plaketi verildi.

28.02.2025 19:25
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte Trakya Kalkınma Ajansı'nın koordinatörlüğünü yürüttüğü Batı Marmara Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (EDIH West Marmara) adına sözleşmeyi imzalayan Genel Sekreter Mahmut Şahin'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından bir başarı plaketi takdim edildi.

EDIH West Marmara Konsorsiyumunda, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne bağlı Trakya Verimlilik ve İnovasyon Merkezi (TRAVIM), Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi 1773 Teknopark, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknopark, Çanakkale Üniversitesi Teknopark ve Balıkesir Üniversitesi Teknopark bulunuyor.

TR2 Bölgesindeki imalat sanayi ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile kamu sektörünün dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçlayan merkez, Avrupa Birliği'nin Dijital Avrupa Programı kapsamında desteklenmektedir. 1.5 milyon Euro'luk bütçesi ile 4 yıllık uygulama süresi olan proje kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm konularında olgunluk analizleri, eğitim programları, yatırım öncesi test hizmetleri ile ulusal ve uluslararası inovasyon ağlarına ulaşım konularında faaliyetler yürütülecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dijital Dönüşüm, Avrupa Birliği, Teknoloji, Ekonomi, Marmara, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dijital İnovasyon Merkezi Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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