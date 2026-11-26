Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından "Demokratik Türkiye", "Gelirde adalet, vergide adalet" ve "Halk için bütçe" sloganlarıyla 12 Aralık Cumartesi Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek mitinge çağrı yapıldı.

Malatya Emeksiz Kavşağı'nda düzenlenen basın açıklamasına DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri ile eski HDP Milletvekili Sebahat Tuncel katıldı. Katılımcılar adına basın açıklamasını KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erdal Karakuş yaptı.

Karakuş, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya başta olmak üzere Hatay, Gaziantep ve Adıyaman ile İskenderun'da barınma, altyapı, geçim sıkıntısı ve sosyal yaşam alanlarına ilişkin sorunların devam ettiğini belirtti.

Depremden etkilenen yurttaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ifade eden Karakuş, özellikle küçük esnafın ekonomik açıdan ağır koşullarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Deprem illerinin özel afet bölgesi ilan edilmesini, küçük esnafın borçlarının silinmesini ve bölge halkına yönelik ekonomik desteklerin artırılmasını isteyen Karakuş, deprem nedeniyle ertelenen vergilerin yeniden tahsil edilmesinin depremzede esnafın ekonomik yükünü daha da ağırlaştırdığını belirtti.

VERGİ YÜKÜNÜN EMEKÇİLERİN ÜZERİNDEN ALINMASI ÇAĞRISI

Ekonomik krizin emeklilerden asgari ücretlilere, kamu çalışanlarından özel sektör emekçilerine kadar toplumun geniş kesimlerini etkilediğini dile getiren Karakuş, emekli aylıkları ve asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanların ücretlerinin ise yoksulluk sınırını karşılayacak seviyeye yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Ücretliler üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını, yüksek gelir ve servet sahiplerinden daha fazla vergi alınmasını isteyen Karakuş, faiz giderlerine ayrılan kamu kaynaklarının eğitim, sağlık, barınma ve diğer kamusal hizmetlere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Karakuş, Ankara Tandoğan Meydanı'nda 12 Aralık'ta düzenlenecek miting için çağrıda bulunarak, "emekli aylıkları ve asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını, çalışanların ücretlerinin yoksulluk sınırını karşılayacak düzeye yükseltilmesini, deprem bölgesindeki küçük esnafın borçlarının silinmesini, depremzedelere ekonomik ve sosyal destek sağlanmasını, vergi yükünün emekçilerin üzerinden alınmasını; eğitim, sağlık ve barınma hizmetlerine ayrılan kamu kaynaklarının artırılmasını" istediklerini bildirdi.

Emekçilerin haklarını savunmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirten Karakuş, "İktidara kul, sermayeye köle olmayacağız" dedi.